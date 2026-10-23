La hija del Roña Castro rompió el silencio y apuntó contra Noelia Vigliarolo

Qué dijo Quimey Castro sobre Noelia Vigliarolo

Durante su participación en el ciclo de Moria Casán, Quimey se refirió al momento que atraviesan sus seres queridos y aseguró que el entorno familiar más cercano intenta mantenerse al margen de las controversias.

“Con mi familia, mi círculo más íntimo, estamos todos calmos y tranquilos”, manifestó.

Al ser consultada por las diferencias con la última pareja de su padre, la joven consideró que las tensiones se encuentran fuera de su núcleo más cercano. “Yo creo que los roces del lado de afuera vienen por el hecho de querer ser más que uno, querer creerse más que uno”, sostuvo.

La conductora también hizo referencia al dolor que podría estar atravesando Vigliarolo por la pérdida de quien fue su compañero durante los últimos años. Quimey reconoció que comprende sus sentimientos, aunque cuestionó sus reiteradas apariciones televisivas.

“Entendemos su dolor. Calculo que será el mismo dolor que tenemos todos nosotros, pero cada uno puede hacer el duelo a su manera. Puede reír, llorar, estar bien, estar mal, pero salir a dar una nota una vez por semana me parece excesivo”, expresó.

La hija del exboxeador también apuntó contra la exposición de Vigliarolo y recordó que, antes de la muerte de su padre, no la había visto brindar entrevistas.

“Si ella quería hacerse famosa, podría haberlo hecho con él en vida. Antes del fallecimiento de mi papá, no la vi nunca en una nota”, lanzó.

El reclamo de la última pareja del Roña por sus redes sociales

La controversia también estuvo vinculada con el acceso a las cuentas oficiales de Jorge Castro. Vigliarolo aseguró que las imágenes que compartía con el exboxeador habían sido eliminadas y manifestó su preocupación por lo sucedido.

Si bien aclaró que no responsabilizaba directamente a ningún integrante de la familia, la mujer señaló que todavía no le habían devuelto el teléfono celular del deportista y que desconocía quién tenía el control del dispositivo.

La situación abrió una nueva disputa entre la última pareja del Roña y parte de su entorno familiar, mientras sus seres queridos atraviesan el duelo por su fallecimiento.