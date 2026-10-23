La hija del Roña Castro rompió el silencio y apuntó contra Noelia Vigliarolo
Quimey, hija y heredera del Roña Castro, salió al cruce de las acusaciones de Noelia Vigliarolo, la última pareja de su padre.
La exposición mediática de Noelia Vigliarolo, quien mantuvo una relación con Jorge “El Roña” Castro hasta sus últimos días, generó una fuerte reacción de Quimey Castro. Una de las hijas del exboxeador se refirió a las diferencias que surgieron tras la muerte de su padre y dejó en claro su postura frente a las declaraciones de la mujer.
La joven visitó La mañana con Moria, el programa de Moria Casán, donde habló sobre el presente de su familia y el conflicto que se desató alrededor de las redes sociales del excampeón mundial.
El enfrentamiento se produjo luego de que Vigliarolo denunciara públicamente que habían desaparecido fotografías y videos de su relación con Castro. La panelista sostuvo que personas cercanas al deportista habían ingresado a sus perfiles para borrar las publicaciones.
En medio de sus reclamos, la mujer defendió el vínculo que mantuvo con el boxeador y expresó: “No pueden cambiar la historia; fui su último amor”. La frase fue pronunciada durante una entrevista con Puro Show, por El Trece.
La relación entre ambos había incluido la convivencia y la conducción del ciclo de streaming El Show del Roña y Noe. Además, tenían previsto viajar a la Costa Atlántica durante el fin de semana posterior al fallecimiento del deportista, con la intención de comprometerse.
Qué dijo Quimey Castro sobre Noelia Vigliarolo
Durante su participación en el ciclo de Moria Casán, Quimey se refirió al momento que atraviesan sus seres queridos y aseguró que el entorno familiar más cercano intenta mantenerse al margen de las controversias.
“Con mi familia, mi círculo más íntimo, estamos todos calmos y tranquilos”, manifestó.
Al ser consultada por las diferencias con la última pareja de su padre, la joven consideró que las tensiones se encuentran fuera de su núcleo más cercano. “Yo creo que los roces del lado de afuera vienen por el hecho de querer ser más que uno, querer creerse más que uno”, sostuvo.
La conductora también hizo referencia al dolor que podría estar atravesando Vigliarolo por la pérdida de quien fue su compañero durante los últimos años. Quimey reconoció que comprende sus sentimientos, aunque cuestionó sus reiteradas apariciones televisivas.
“Entendemos su dolor. Calculo que será el mismo dolor que tenemos todos nosotros, pero cada uno puede hacer el duelo a su manera. Puede reír, llorar, estar bien, estar mal, pero salir a dar una nota una vez por semana me parece excesivo”, expresó.
La hija del exboxeador también apuntó contra la exposición de Vigliarolo y recordó que, antes de la muerte de su padre, no la había visto brindar entrevistas.
“Si ella quería hacerse famosa, podría haberlo hecho con él en vida. Antes del fallecimiento de mi papá, no la vi nunca en una nota”, lanzó.
El reclamo de la última pareja del Roña por sus redes sociales
La controversia también estuvo vinculada con el acceso a las cuentas oficiales de Jorge Castro. Vigliarolo aseguró que las imágenes que compartía con el exboxeador habían sido eliminadas y manifestó su preocupación por lo sucedido.
Si bien aclaró que no responsabilizaba directamente a ningún integrante de la familia, la mujer señaló que todavía no le habían devuelto el teléfono celular del deportista y que desconocía quién tenía el control del dispositivo.
La situación abrió una nueva disputa entre la última pareja del Roña y parte de su entorno familiar, mientras sus seres queridos atraviesan el duelo por su fallecimiento.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario