Moria Casán explicó por qué Susana Giménez y Lali Espósito no estuvieron en el estreno de su serie

Susana Giménez

La explicación por la ausencia de Lali Espósito

El caso de Lali Espósito es diferente. La cantante y actriz tampoco estuvo presente en la presentación, pese a que su nombre había aparecido anteriormente ligado al proyecto. Moria explicó que no participó de la organización del evento, por lo que no fue quien decidió qué personas serían convocadas a la presentación.

Lali, además, había sido mencionada tiempo atrás como una posible candidata para interpretar a Moria durante alguna etapa de la historia. Finalmente, la producción tomó otro camino y eligió a diferentes actrices para representar a la protagonista. Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione serán quienes encarnen a Moria en distintos períodos de su vida.