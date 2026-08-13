Quiénes fueron los grandes amores de Moria Casán y quiénes los interpretan en su serie

Décadas de vínculos mediáticos y relaciones posteriores

Luego de su separación, la conductora inició un vínculo sentimental con el ex automovilista Luis Vadalá, con quien contrajo matrimonio en la ciudad de Miami durante 1990. La unión se prolongó a lo largo de diez años hasta su ruptura definitiva en 2001, la cual derivó en acusaciones de infidelidad planteadas por la propia artista en la emisión televisiva de Susana Giménez.

Vadalá falleció posteriormente en el año 2023 y su personaje es representado por Joaquín Ferreira en la pantalla.

Hacia la etapa posterior a esa separación, la actriz mantuvo un noviazgo de un año con el empresario gastronómico Gustavo Massud, a quien conoció en un establecimiento de comida árabe.

Finalmente, en el año 2002, Casán inició un romance con Xavier Ferrer Vázquez, asegurando que el encuentro fue un flechazo inmediato, aunque la convivencia posterior estuvo marcada por las particularidades del carácter de su pareja.