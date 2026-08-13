Quiénes fueron los grandes amores de Moria Casán y quiénes los interpretan en su serie
Este viernes se estrena la nueva serie de la vida de la One y ya se confirmaron quiénes son los actores que interpretan a sus grandes amores.
Previo a consolidarse como una de las máximas figuras del espectáculo argentino, Ana María Casanova construyó una trayectoria afectiva marcada por matrimonios, uniones mediáticas y rupturas de alto impacto. El recorrido por su historial amoroso cobra vigencia ante el próximo lanzamiento de la serie "Moria", una producción donde las actrices Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth representan sus distintas etapas vitales y las relaciones que acompañaron su carrera.
Los primeros matrimonios y el nacimiento de su hija
En los comienzos de su labor como vedette, la artista contrajo enlace con Juan Carlos Bojanich, un empresario del rubro textil de origen yugoslavo. Este primer matrimonio se desarrolló de forma previa al despegue definitivo de su figura pública.
Posteriormente, Casán estuvo casada con Carlos Sexton —hermano de un general de brigada— durante la fase de consolidación de su carrera teatral. El vínculo se extendió hasta la aparición de su siguiente pareja, siendo interpretado por el actor Rafael Ferro en la biopic de la plataforma de streaming.
A mediados de los años 80, mientras compartían escenario en el teatro de revista, la capocómica conoció a Mario Castiglione. Tras casarse, la pareja tuvo en 1987 a su única hija, Sofía Gala, transformándose en una de las duplas con mayor exposición en la escena nacional.
La relación concluyó tiempo después y el actor falleció en el año 2000 a los 54 años a causa de un cáncer de colon. En la ficción sobre su vida, el papel de Castiglione queda a cargo de Marco Antonio Caponi.
Décadas de vínculos mediáticos y relaciones posteriores
Luego de su separación, la conductora inició un vínculo sentimental con el ex automovilista Luis Vadalá, con quien contrajo matrimonio en la ciudad de Miami durante 1990. La unión se prolongó a lo largo de diez años hasta su ruptura definitiva en 2001, la cual derivó en acusaciones de infidelidad planteadas por la propia artista en la emisión televisiva de Susana Giménez.
Vadalá falleció posteriormente en el año 2023 y su personaje es representado por Joaquín Ferreira en la pantalla.
Hacia la etapa posterior a esa separación, la actriz mantuvo un noviazgo de un año con el empresario gastronómico Gustavo Massud, a quien conoció en un establecimiento de comida árabe.
Finalmente, en el año 2002, Casán inició un romance con Xavier Ferrer Vázquez, asegurando que el encuentro fue un flechazo inmediato, aunque la convivencia posterior estuvo marcada por las particularidades del carácter de su pareja.
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