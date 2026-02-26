Moria Casán y Cinthia Fernández sellaron la paz en vivo tras días de alta tensión
Después de una semana marcada por cruces públicos y declaraciones picantes, la conductora y su panelista se abrazaron frente a cámara.
La tensión acumulada en los últimos días finalmente encontró un punto final. Moria Casán y Cinthia Fernández protagonizaron un esperado acercamiento en el cierre de La Mañana con Moria, donde dejaron atrás una serie de cruces que habían escalado tanto en el programa como en redes sociales.
La propia Casán tomó la palabra para contextualizar a la audiencia sobre lo ocurrido. “Bueno, la semana pasada, como todos saben, salimos en cadena nacional. Yo le dije alguna cosa de su pasado que se decía, que no dije yo. Eso la lastimó. Ella hizo su descargo en Twitter, yo hice el mío con ciertas chicanitas y todo”, explicó la conductora, reconociendo el ida y vuelta que alimentó la polémica.
Lejos de minimizar el conflicto, Moria aclaró su postura: “Yo sería incapaz de hacer sentir mal a alguien. Tomo todo como un show. Este equipo es coral, genuino, fluye y es hermoso. En ningún momento hubo nada para marcar a Cinthia ni a nadie”. Sin embargo, también admitió que la percepción puede variar según quien reciba las palabras: “Para mí fue un día más, no me movió la aguja. Para ella tal vez sí. Pero como somos mujeres guerreras, antes de implosionar, explotamos”.
Fernández, por su parte, contó que fue ella quien dio el primer paso para recomponer el vínculo: “Yo le agarré la mano y le dije: ‘¿Puedo hablar cinco minutitos con vos?’”. La respuesta emocional no tardó en llegar. “A mí me mató porque me miró con buenos ojos”, agregó Casán.
El momento culminó con un abrazo en vivo que buscó despejar cualquier sospecha de montaje. “Esto no es hipocresía, mi amor. Yo de hipócrita, cero. Me manejo con el sarcasmo, con la ironía, con la lengua que tengo y con la historia que tengo”, lanzó Moria. En la misma línea, Cinthia explicó: “Hay algo que voy a rescatar de nosotras dos: nos dijimos lo que queríamos y lo que sentíamos. Moria lo pasa más por el show. Yo soy súper sentimental”.
Así, frente a las cámaras y ante su audiencia, ambas dejaron atrás el conflicto y reafirmaron que la reconciliación fue tan real como el enfrentamiento que la precedió.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario