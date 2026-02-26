Moria Casán y Cinthia Fernández sellaron la paz en vivo tras días de alta tensión

El momento culminó con un abrazo en vivo que buscó despejar cualquier sospecha de montaje. “Esto no es hipocresía, mi amor. Yo de hipócrita, cero. Me manejo con el sarcasmo, con la ironía, con la lengua que tengo y con la historia que tengo”, lanzó Moria. En la misma línea, Cinthia explicó: “Hay algo que voy a rescatar de nosotras dos: nos dijimos lo que queríamos y lo que sentíamos. Moria lo pasa más por el show. Yo soy súper sentimental”.