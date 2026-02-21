Nazarena Di Serio reveló que mantuvo un romance con un futbolista de la Selección Argentina: "Nadie se enteró"
La panelista contó que tuvo una relación con un jugador que vistió la camiseta de la Selección Argentina.
Durante su participación en La mañana con Moria por El Trece, Nazarena Di Serio sorprendió al hablar de su vida sentimental y contar que en el pasado mantuvo un vínculo con un futbolista de la Selección Argentina.
Todo surgió cuando la panelista fue consultada por los rumores que la relacionaron con Mauro Icardi. En ese contexto, decidió aclarar la situación y confesó que tuvo encuentros con dos jugadores: "Viajé a Europa para ver a un jugador y también a Punta del Este para ver a otro pero nadie se enteró".
Ante las preguntas de su compañero Gustavo Méndez, dio algunas pistas y señaló que uno de ellos era más alto que ella y formaba parte del conjunto nacional.
"Ese jugador estaba soltero, tengo pruebas, mensajes y todo. Ahora le perdí el rastro, gracias a Dios. No fue una buena experiencia", aseguró, luego de que surgieran especulaciones sobre si el futbolista estaba en pareja en ese momento.
¿Qué dijo Nazarena Di Serio sobre Mauro Icardi?
El nombre de una panelista volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Ángel de Brito mencionara a una supuesta protagonista de un acercamiento con Mauro Icardi, quien actualmente mantiene una relación con China Suárez.
Días antes, Yanina Latorre había deslizado que una periodista rubia le habría enviado mensajes al delantero del Galatasaray, aunque evitó revelar su identidad pese a afirmar que tenía pruebas.
Cansado de las versiones cruzadas, el conductor de LAM por América TV publicó un mensaje en su cuenta de X: "Están todos diciendo sin nombrarla, Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi".
Tras la repercusión, la integrante de La mañana con Moria salió a responder y negó las versiones, aunque dejó entrever que la situación podría remontarse a otro momento: "Jajaj qué? Mirá que soy media gila pero meterme ahí justo ahora sería demasiado".
