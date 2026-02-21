Nazarena Di Serio reveló que mantuvo un romance con un futbolista de la Selección Argentina: "Nadie se enteró"

Días antes, Yanina Latorre había deslizado que una periodista rubia le habría enviado mensajes al delantero del Galatasaray, aunque evitó revelar su identidad pese a afirmar que tenía pruebas.

Cansado de las versiones cruzadas, el conductor de LAM por América TV publicó un mensaje en su cuenta de X: "Están todos diciendo sin nombrarla, Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi".

Publicacion de Angel de Brito

Tras la repercusión, la integrante de La mañana con Moria salió a responder y negó las versiones, aunque dejó entrever que la situación podría remontarse a otro momento: "Jajaj qué? Mirá que soy media gila pero meterme ahí justo ahora sería demasiado".