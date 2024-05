Moria Casán destrozó a Susana Giménez: "Compatriota uruguaya con retiro impositivo"

Qué dijo Moria Casán de Susana Giménez

Ante la posibilidad de entrevistar a su histórica rival para su programa, La One fue clara: "Ni se nos ocurrió. A mí me parece, por supuesto, que bien. Todo lo que sea farándula y gente del medio cómo no me va a parecer bien".

"Yo no voy a hablar de Susana Giménez porque este es mi streaming y no hay nada que me interese menos de la señora esa, que está con retiro impositivo así que respetémosla a una compatriota uruguaya", convino Moria Casán en referencia al exilio autoimpuesto de Susana Giménez en el Uruguay, donde pasó años en su mansión alejada de la televisión argentina.