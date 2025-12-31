MTV se apaga para siempre después de 44 años

Cómo seguirá la transmisión de MTV

A partir de 2026, las señales musicales de MTV dejarán de existir en el Reino Unido e Irlanda, y el proceso continuará en países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Aunque Paramount Global no confirmó fechas para América Latina, todo indica que la medida será global.

La marca MTV no desaparecerá por completo. Su presencia se mantendrá a través de plataformas digitales, redes sociales y eventos como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), que seguirán siendo vitrinas para artistas de todo el mundo. En la nueva estrategia, la televisión cede terreno al contenido bajo demanda y a la interacción digital.

Sin embargo, habrá una transición a los reality shows y el entretenimiento, con programas como Teen Mom y Georgie Shore, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7.

Para muchos, la noticia deja una sensación de nostalgia. Durante años, MTV fue el lugar donde millones descubrían la canción o el artista que marcaría una etapa de su vida. Su final televisivo simboliza el cierre de una era en la que la música se compartía frente a la pantalla y no a través de algoritmos. Lo que alguna vez fue un fenómeno cultural global se apaga lentamente, dejando tras de sí una huella que ninguna red social podrá borrar del todo.