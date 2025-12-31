Respuesta tajante y fastidio al aire: Georgina Barbarossa evitó hablar de Moria Casán

En primer lugar, la conductora se refirió al desempeño de su ciclo y al contexto competitivo en el que se desarrolla. “La competencia te hace crecer, el programa siguió exactamente igual y seguimos liderando”, afirmó con seguridad. En la misma línea, destacó la fortaleza del equipo que la acompaña y la confianza que sintió desde el primer día: “Lo vivimos felices, yo confió mucho en mi equipo y en mi gente, estaba muy segura desde el día número uno”.