Respuesta tajante y fastidio al aire: Georgina Barbarossa evitó hablar de Moria Casán
La conductora fue consultada en LAM por su vínculo con la diva y reaccionó con incomodidad, dando por cerrado un tema que considera del pasado.
Georgina Barbarossa protagonizó un momento llamativo durante un móvil en LAM, donde fue invitada a hacer un balance de su año televisivo y adelantar algunos de sus proyectos futuros. Si bien comenzó hablando con tranquilidad sobre el presente de su programa y la competencia en la pantalla, el clima cambió por completo cuando surgió una pregunta vinculada a Moria Casán.
En primer lugar, la conductora se refirió al desempeño de su ciclo y al contexto competitivo en el que se desarrolla. “La competencia te hace crecer, el programa siguió exactamente igual y seguimos liderando”, afirmó con seguridad. En la misma línea, destacó la fortaleza del equipo que la acompaña y la confianza que sintió desde el primer día: “Lo vivimos felices, yo confió mucho en mi equipo y en mi gente, estaba muy segura desde el día número uno”.
Sin embargo, el tono se modificó cuando fue consultada directamente por su relación con Moria, con quien compartió durante años una amistad y luego una etapa de distanciamiento. Lejos de profundizar, Barbarossa fue categórica y buscó cerrar el tema de inmediato: “No voy a hablar de ese tema, de verdad no”. La respuesta sorprendió por su frialdad y por la incomodidad evidente que generó la pregunta.
Ante la insistencia, la conductora aclaró que no sigue el ciclo de su colega. “No lo ví, porque estamos a la misma hora, me fijó solo las cosas que hacemos nosotros”, explicó, marcando distancia profesional y personal. Pero el momento más contundente llegó cuando le preguntaron si existía alguna posibilidad de recomponer el vínculo. Visiblemente cansada, respondió sin rodeos: “Si chicos, es una antigüedad el tema, ya está”.
Más allá de ese cruce, Georgina también se refirió a otros temas vinculados a su entorno laboral. En el programa de Yanina Latorre, habló sobre Marixa Balli y expresó su cariño, aunque dejó entrever cierta frustración por no haber podido sumarla a su equipo. “Marixa iba a estar conmigo, pero me la robaron”, lanzó con humor, y luego explicó: “Tengo muchos panelistas y me dijeron ‘basta, otra más querés’. La amo, la quería conmigo”.
En contraste, se mostró especialmente afectuosa al hablar de otras colegas. “Somos hermanitas, la quiero un montón”, dijo sobre Vero Lozano, reforzando la idea de que mantiene vínculos sólidos dentro del medio. Finalmente, aclaró que no todas las decisiones pasan por ella y fue sincera respecto al rol del canal: “Claramente no decido todo lo que pasa en mi programa”.
