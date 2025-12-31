Una prueba que la superó: el momento de mayor tensión de Evangelina Anderson en MasterChef

wanda evangelina

El momento de la degustación tampoco estuvo exento de tensión. Andy Chango comenzó a describir su plato y hasta se permitió imaginar a la liebre corriendo, lo que provocó una reacción inmediata en Eva. Las cámaras volvieron a enfocarla y su expresión lo dijo todo. Ante la situación, Wanda Nara intervino y le pidió a Andy que concluyera su explicación para no incomodar más a su compañera.

Ya más tranquila, pero aún sensibilizada, Evangelina reconoció lo que había pasado por su cabeza durante la prueba: “Sí, me empecé a imaginar cualquier cosa para no pensar en eso”. La escena dejó en claro que, más allá del juego televisivo, MasterChef Celebrity también expone los límites personales de los participantes y, en este caso, mostró a una Eva Anderson enfrentada a una experiencia que la desbordó por completo.