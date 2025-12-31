Una prueba que la superó: el momento de mayor tensión de Evangelina Anderson en MasterChef
La modelo vivió una noche límite en el reality de Telefe cuando la consigna la obligó a enfrentarse con un ingrediente que contradice por completo sus convicciones.
La última emisión de MasterChef Celebrity dejó una de las escenas más incómodas y emotivas de la temporada. Evangelina Anderson, una de las participantes más queridas del certamen, quedó visiblemente afectada al descubrir que la prueba central de la noche tenía como ingrediente principal una liebre. La reacción de la modelo fue inmediata y reflejó el conflicto interno que atravesó durante todo el desafío culinario.
Todo comenzó cuando Wanda Nara dio la indicación para levantar la clásica caja misteriosa. La sorpresa fue generalizada, pero en el caso de Evangelina el impacto fue mucho mayor. Al ver el animal crudo frente a ella, no pudo ocultar su angustia y lanzó una frase que resumió su estado emocional: “No quiero ver, ni oler, ni oír”. Las cámaras captaron su rostro desencajado mientras intentaba asimilar lo que tenía delante.
La dificultad no fue menor si se tiene en cuenta que Anderson manifestó en varias oportunidades que nunca comió carne en su vida. Si bien creció en un entorno familiar donde el consumo de carne era habitual, ella eligió desde muy joven una alimentación vegetariana, una postura que mantiene hasta hoy. Por eso, la consigna de la noche la puso contra las cuerdas, no solo desde lo técnico, sino también desde lo emocional.
El clima se tensó aún más cuando Germán Martitegui explicó que la idea de la prueba había sido de la propia conductora. Eva, completamente movilizada, preguntó qué animal era el que debía cocinar y evidenció su incomodidad ante cada explicación. A lo largo de la jornada, se la vio intentando tomar distancia del ingrediente, evitando mirarlo y reduciendo al mínimo el contacto físico.
En ese contexto, apareció un gesto solidario que alivió parcialmente la situación. Ian Lucas, uno de sus compañeros, se ofreció a ayudarla y fue quien se encargó de cortar la liebre para que ella no tuviera que hacerlo. Gracias a ese apoyo, Evangelina pudo continuar con la preparación, aunque la incomodidad la acompañó hasta el final del desafío.
El momento de la degustación tampoco estuvo exento de tensión. Andy Chango comenzó a describir su plato y hasta se permitió imaginar a la liebre corriendo, lo que provocó una reacción inmediata en Eva. Las cámaras volvieron a enfocarla y su expresión lo dijo todo. Ante la situación, Wanda Nara intervino y le pidió a Andy que concluyera su explicación para no incomodar más a su compañera.
Ya más tranquila, pero aún sensibilizada, Evangelina reconoció lo que había pasado por su cabeza durante la prueba: “Sí, me empecé a imaginar cualquier cosa para no pensar en eso”. La escena dejó en claro que, más allá del juego televisivo, MasterChef Celebrity también expone los límites personales de los participantes y, en este caso, mostró a una Eva Anderson enfrentada a una experiencia que la desbordó por completo.
