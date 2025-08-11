El conmovedor mensaje de Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila
El productor se expresó públicamente para acompañar a su nieto Valentín en medio de la tragedia familiar y compartió un mensaje de resiliencia y unidad.
La familia de Gustavo Yankelevich y Cris Morena atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Mila, su nieta de tan solo siete años, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. La pérdida golpea nuevamente a un clan que aún carga con la herida abierta por la muerte de Romina Yan hace quince años.
En medio del duelo, y mientras todos optaron por el silencio para transitar la tragedia, Gustavo eligió expresarse públicamente con un mensaje cargado de amor y fuerza dedicado a su nieto Valentín. La familia se encuentra reunida en Miami para acompañar a los padres de Mila en este duro momento.
El hermetismo había sido total, pero el productor decidió romperlo para alentar a Valentín, joven piloto de automovilismo que compite en categorías nacionales. Lo hizo en respuesta a un posteo que su nieto compartió en Instagram, donde relataba su experiencia en una carrera del campeonato Acpac Tur Car 2000, disputada en el Autódromo Villicum, en San Juan.
En esa publicación, Valentín agradecía al equipo Ambrogio Racing por el trabajo realizado y destacaba su rendimiento en pista, quedándose con el sexto puesto final. Fue entonces cuando su abuelo tomó la palabra con un texto breve, pero cargado de simbolismo y afecto.
"Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia", comenzó escribiendo Gustavo, dejando en claro el orgullo que sintió al verlo competir pese al difícil momento que atraviesan.
El productor continuó con una frase que refleja la actitud con la que enfrentan la tragedia: "Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie". Con esas palabras, no solo alentó a su nieto, sino que también envió un mensaje a todos los que se preocuparon y acompañaron a la familia.
La publicación cerró con un sincero agradecimiento: "Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir". En pocas líneas, Yankelevich mostró que, incluso en medio del dolor más profundo, el amor familiar y la resiliencia pueden dar fuerza para seguir adelante.
