"Mufasa: el rey León" ya está disponible en cines: una precuela que funciona, pero no encanta

Una de las primeras películas que vi en mi vida fue "El Rey León" y creo que más de uno estará en la misma que yo si tenemos que hablar de un largometraje que marcó nuestra infancia. Me acuerdo que, cuando me preguntaron si la quería ver, lo primero que me dijeron fue "es emocionante". Y, sin dudas, lo fue. Por eso, cuando me enteré del estreno de "Mufasa: el rey León" esperaba algo similar. No sé si decir algo que me destruya, pero sí una emoción tal que me deje al borde de las lágrimas, pero me encontré todo lo contrario.