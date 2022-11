Maxi, cansado de que Alfa no aliente a la Selección en Gran Hermano: "Metieron al yankee..."

"Será asqueroso decirlo de mi parte, pero para mí 5-0, 2-1-6-1, 6-0, es lo mismo", dijo Alfa. "Hoy alentamos", agregó Marcos.

#GranHermano Alfa es el amigo que no le gusta el fútbol y va a la juntada para comer la picada

Sin embargo, Maxi, cansado de los comentarios de Walter, lanzó: "Como nos van a meter al yankee este en el Mundial".

A lo que su compañero se defendió: "Yo puedo ver el partido, disfrutarlo, pero no me vuelvo loco, no entrego la vida, no es mi vida".