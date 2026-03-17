Murió Alejandro Casavalle, destacado actor, director teatral y dramaturgo

Casavalle no solo fue un hombre de gestión, sino un verdadero apasionado por la formación y la creación. Su partida generó una inmediata ola de mensajes en redes sociales, donde colegas y referentes del sector destacaron su calidez humana y su compromiso inquebrantable con el desarrollo de políticas públicas orientadas al arte. Entre los testimonios más emotivos sobresalió el de su colega Pablo Gorlero, quien manifestó: “Extrañaré mucho tu sonrisa permanente, tu generosidad sin límites, tu optimismo imperturbable, tu vocación de puente, tu amor por el teatro. La comunidad pierde a uno de los luchadores incansables de la cultura”.