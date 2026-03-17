Murió Alejandro Casavalle, destacado actor, director teatral y dramaturgo
Alejandro, de 58 años, se desempeñaba como Director General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
El mundo del espectáculo y las instituciones académicas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran de luto tras la confirmación del fallecimiento de Alejandro Casavalle. A los 58 años, el reconocido director, dramaturgo y docente dejó un vacío significativo en el entramado cultural porteño, donde se desempeñaba como titular de la Dirección General de Enseñanza Artística bajo la órbita del Ministerio de Cultura porteño. Fue este mismo organismo el encargado de comunicar la triste noticia que impactó de lleno en la comunidad teatral.
Casavalle no solo fue un hombre de gestión, sino un verdadero apasionado por la formación y la creación. Su partida generó una inmediata ola de mensajes en redes sociales, donde colegas y referentes del sector destacaron su calidez humana y su compromiso inquebrantable con el desarrollo de políticas públicas orientadas al arte. Entre los testimonios más emotivos sobresalió el de su colega Pablo Gorlero, quien manifestó: “Extrañaré mucho tu sonrisa permanente, tu generosidad sin límites, tu optimismo imperturbable, tu vocación de puente, tu amor por el teatro. La comunidad pierde a uno de los luchadores incansables de la cultura”.
La trayectoria de Casavalle estuvo marcada por una mirada integradora del arte. Desde el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, también se sumaron a las expresiones de dolor resaltando su visión estratégica sobre el rol que deben cumplir los espacios oficiales. En su comunicado de despedida, la institución subrayó que “la pasión y la visión de Alejandro sobre la responsabilidad de las instituciones públicas son una inspiración para seguir compartiendo herramientas entre colegas y abrir los museos, las escuelas y los institutos de enseñanza artística a la participación de todos los jóvenes”.
Nacido en mayo de 1968, Alejandro inició su camino en las tablas formándose con los máximos exponentes del teatro argentino. Fue alumno de maestros de la talla de Agustín Alezzo y Augusto Fernandes, conocimientos que luego profundizó junto a creadores contemporáneos como Daniel Veronese y Ana Alvarado. Su curiosidad intelectual lo llevó incluso a participar de experiencias formativas con figuras de relieve internacional, entre los que se destacan Eugenio Barba y Sotigui Kouyaté.
A lo largo de su prolífica vida profesional, Casavalle estuvo al frente de la dirección y producción de más de 45 espectáculos teatrales. Su labor no conoció fronteras, logrando llevar sus obras a escenarios de ciudades tan diversas como Nueva York, Madrid, México y San Pablo. Esta versatilidad le permitió transitar con la misma solvencia tanto el circuito del teatro independiente como las salas comerciales y los escenarios públicos, consolidando una identidad artística basada en la búsqueda constante de nuevos lenguajes.
Su fallecimiento representa una pérdida sensible para la cultura nacional, no solo por su capacidad creativa arriba del escenario, sino por su labor silenciosa pero persistente en la formación de nuevas generaciones de artistas y en la democratización del acceso a la enseñanza artística en la Ciudad.
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