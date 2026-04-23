Murió Darrell Sheets, protagonista de Storage Wars
El programa sigue a compradores de Estados Unidos que pujan por galpones de Estados Unidos sin conocer su contenido y Darrell Sheets era uno de los favoritos del público. Conocé los detalles.
El universo de los reality shows estadounidenses ha perdido a uno de sus rostros más carismáticos e inolvidables. Este miércoles, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Darrell Sheets, reconocido mundialmente como uno de los pilares del programa ¿Quién da más? (Storage Wars). El veterano comprador, que alcanzó la fama por su audacia en las subastas de depósitos, murió a los 67 años de edad en el estado de Arizona.
La noticia se dio a conocer a través de un reporte oficial del Departamento de Policía de Lake Havasu City, ubicado en el condado de Mohave. Según los datos policiales, el hallazgo se produjo tras recibir un reporte de una persona fallecida alrededor de las 2:00 hora local.
El informe de los agentes que acudieron a la escena aportó detalles sobre las circunstancias del deceso. “Al llegar, los agentes encontraron a un hombre que presentaba lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza”, detalla el comunicado oficial citado por medios especializados como Variety.
Tras las pericias correspondientes en el lugar de los hechos, el médico forense local identificó formalmente al fallecido como Darrell Sheets. Si bien los primeros indicios apuntan a un desenlace traumático por propia mano, la policía de Arizona ha aclarado que el incidente permanece bajo investigación para esclarecer totalmente lo sucedido.
Apodado cariñosamente como "The Gambler" (El jugador) por su arriesgado estilo a la hora de pujar, Sheets fue una pieza fundamental del éxito de Storage Wars en la señal A&E durante más de una década. Su participación en el programa se extendió por 13 años, donde cautivó a la audiencia con su habilidad para encontrar tesoros ocultos en depósitos abandonados, un negocio basado en las leyes de California que permiten subastar el contenido de unidades de almacenamiento con alquileres impagos.
En 2023, Darrell decidió alejarse de las cámaras para disfrutar de un retiro más tranquilo. Se radicó definitivamente en Arizona, donde canalizó su pasión por los objetos curiosos abriendo su propio local de antigüedades bajo el nombre de Havasu Show Me Your Junk.
La repercusión de su muerte no tardó en llegar a la cadena televisiva que lo vio crecer profesionalmente. Un representante de A&E emitió un mensaje oficial para expresar la tristeza que embarga a la producción y a sus excompañeros: “Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell 'The Gambler' Sheets, un querido miembro de nuestra familia de Storage Wars. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.
Con su partida, desaparece un personaje que simbolizó el espíritu del buscador de fortuna moderno, dejando tras de sí cientos de capítulos que hoy forman parte de la historia de la televisión de entretenimiento.
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