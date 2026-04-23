Murió Darrell Sheets, protagonista de Storage Wars

Apodado cariñosamente como "The Gambler" (El jugador) por su arriesgado estilo a la hora de pujar, Sheets fue una pieza fundamental del éxito de Storage Wars en la señal A&E durante más de una década. Su participación en el programa se extendió por 13 años, donde cautivó a la audiencia con su habilidad para encontrar tesoros ocultos en depósitos abandonados, un negocio basado en las leyes de California que permiten subastar el contenido de unidades de almacenamiento con alquileres impagos.

En 2023, Darrell decidió alejarse de las cámaras para disfrutar de un retiro más tranquilo. Se radicó definitivamente en Arizona, donde canalizó su pasión por los objetos curiosos abriendo su propio local de antigüedades bajo el nombre de Havasu Show Me Your Junk.

La repercusión de su muerte no tardó en llegar a la cadena televisiva que lo vio crecer profesionalmente. Un representante de A&E emitió un mensaje oficial para expresar la tristeza que embarga a la producción y a sus excompañeros: “Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell 'The Gambler' Sheets, un querido miembro de nuestra familia de Storage Wars. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.

Con su partida, desaparece un personaje que simbolizó el espíritu del buscador de fortuna moderno, dejando tras de sí cientos de capítulos que hoy forman parte de la historia de la televisión de entretenimiento.