Murió Diane Ladd, reconocida actriz y madre de Laura Dern
La artista falleció este lunes en su casa de Ojai, California, tras batallar contra una fibrosis pulmonar.
La prolífica actriz Diane Ladd, tres veces nominada a los Oscar y madre de Laura Dern, murió este lunes a las afueras de Los Ángeles, Estados Unidos, a los 89 años de edad.
La noticia fue confirmada por su hija. "Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre falleció esta mañana conmigo a su lado", escribió Dern en un emotivo comunicado. "Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría imaginar. Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles", añadió
Ladd tuvo una extensa carrera en Hollywood de más de seis décadas y fue reconocida por su capacidad de interpretar a mujeres de fuerte carácter y por ser reconocida por su trabajo por los grandes de la dirección cinematográfica de la industria.
Nacida en Mississippi en 1935, Ladd adoptó su apellido artístico al iniciar una carrera en Hollywood que se extendió por más de seis décadas. Su versatilidad la consolidó como una intérprete capaz de encarnar a mujeres de fuerte carácter, ganándose el respeto de directores icónicos.
El reconocimiento internacional llegó en 1974 con "Alice doesn't live here anymore"de Martin Scorsese, en la que interpretó a Flo, papel que la consagró para obtener su primera nominación al Oscar y un premio BAFTA. El éxito de esa película derivó en la serie "Alice", por la cual Ladd ganó un Globo de Oro en 1981.
Su carrera sumó otras dos nominaciones al Oscar por "Wild at heart" (1990) de David Lynch y por "Rambling rose" (1991), de Martha Coolidge, además de tres nominaciones a los premios Emmy. En 2018, la actriz había sido diagnosticada con fibrosis pulmonar idiopática, una grave enfermedad con la que batalló en sus últimos años.
En los últimos años, la salud de Ladd se vio afectada por una enfermedad pulmonar grave, fibrosis pulmonar idiopática, diagnosticada en 2018. Esta experiencia motivó a madre e hija a mantener conversaciones profundas y a publicar juntas el libro de memorias “Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love (and Banana Pudding)” en 2023. Laura Dern explicó a PEOPLE que estas charlas, muchas de ellas durante caminatas, fortalecieron su vínculo: “Todas las conversaciones profundas nos llenaron de amor y fueron muy sanadoras. Este libro es el resultado de no esperar para compartirlo todo y nos ha unido más que nunca”.
