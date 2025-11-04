Murió Diane Ladd, reconocida actriz y madre de Laura Dern

Su carrera sumó otras dos nominaciones al Oscar por "Wild at heart" (1990) de David Lynch y por "Rambling rose" (1991), de Martha Coolidge, además de tres nominaciones a los premios Emmy. En 2018, la actriz había sido diagnosticada con fibrosis pulmonar idiopática, una grave enfermedad con la que batalló en sus últimos años.

En los últimos años, la salud de Ladd se vio afectada por una enfermedad pulmonar grave, fibrosis pulmonar idiopática, diagnosticada en 2018. Esta experiencia motivó a madre e hija a mantener conversaciones profundas y a publicar juntas el libro de memorias “Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love (and Banana Pudding)” en 2023. Laura Dern explicó a PEOPLE que estas charlas, muchas de ellas durante caminatas, fortalecieron su vínculo: “Todas las conversaciones profundas nos llenaron de amor y fueron muy sanadoras. Este libro es el resultado de no esperar para compartirlo todo y nos ha unido más que nunca”.