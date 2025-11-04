Odelya Halevi presentó la nueva temporada de "Law & Order" que ya está disponible en Universal+
La temporada 25 de "Law & Order" ya se encuentra disponible en la plataforma y, en exclusiva, hablamos con una de sus protagonistas. Los detalles.
La Ley y el Orden no es solo una serie policial; es una institución televisiva que, durante más de tres décadas, perfeccionó la fórmula del procedimental judicial y criminal. Creada por el visionario Universo Wolf de Dick Wolf, la ficción marcó un hito histórico al alcanzar su temporada número 25, manteniendo su vigencia gracias a su capacidad de reinventarse con nuevas investigaciones y dilemas éticos extraídos directamente de los titulares de la prensa.
Su estructura, dividida entre la investigación policial y el proceso judicial, ofrece una visión fascinante y a menudo inquietante de cómo la justicia opera en un sistema complejo, obligando a los fans a confrontar las zonas grises entre la ley y la moralidad.
Esta nueva entrega promete elevar la apuesta al máximo, introduciendo una tensión interna que amenaza con fracturar la confianza dentro de la propia Comisaría 27. El punto de partida es un crimen estremecedor que siembra la pregunta más inquietante: ¿hay un traidor entre ellos?
El actor Hugh Dancy, quien interpreta al Asistente Ejecutivo del Fiscal Nolan Price, adelantó que esta temporada pondrá a prueba las lealtades, dejando a su personaje en una situación donde "no sabe si realmente conoce a sus colegas como creía". La serie se gana el derecho a jugar con su propia estructura, adentrándose más en las historias personales de los personajes fuera del ámbito laboral, lo que añade una capa de vulnerabilidad y profundidad emocional a un show conocido por su ritmo implacable.
La temporada 25 arranca con el episodio “Street Justice”, que retoma un cliffhanger impactante. La fiscal adjunta Samantha Maroun (Odelya Halevi) descubre que un escalofriante asesinato sin resolver podría estar conectado con el de su propia hermana. Este giro personal desgarra la profesionalidad de Maroun, quien no puede desligarse del juicio, solo para ver al acusado ser declarado inocente. Cuando este hombre aparece muerto, todas las miradas de sospecha apuntan a Maroun, generando fricciones constantes con Nolan Price. La audiencia será testigo de la presunta culpabilidad de una de las suyas, mientras que la teniente Jessica Brady (Maura Tierney) regresa con su memoria fotográfica y su foco en cerrar casos... incluso si el traidor está cerca. Este legado sigue haciendo historia, prometiendo tramas más oscuras y giros inesperados.
Sin embargo, para adentrarnos en la tormenta emocional que enfrentará la fiscal adjunta Maroun en esta histórica temporada, en minutouno.com tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con la actriz Odelya Halevi. Ella fue quien reveló los desafíos de interpretar a un personaje bajo la lupa de la sospecha, la dificultad de gestionar el proceso del duelo mientras se busca justicia y lo que significa ser parte de una serie tan legendaria.
La entrevista completa con Odelya Halevi
En exclusiva con minutouno.com, Odelya Halevi, la intérprete de la fiscal adjunta Samantha Maroun, abordó la compleja transición de su personaje en la temporada 25 de La Ley y el Orden. A su vez, hablamos sobre el intenso proceso del duelo y la necesidad de justicia que impulsan a Maroun, qué significa para una actriz trabajar en una serie tan legendaria y, fundamentalmente, qué es lo más difícil para su personaje al ser señalada por sus propios compañeros y al tener su integridad cuestionada por Nolan Price. Además, la actriz compartió reflexiones sobre cómo la nueva temporada busca equilibrar la tradición de la serie con una mayor inmersión en la vida personal de los protagonistas.
En primera instancia, la actriz contó que "es un sueño hecho realidad trabajar en La ley y el Orden", pero que en realidad no lo considera un sueño porque ni siquiera llegó a pensar que era posible, menos interpretando a una abogada. Aún así, destacó que es algo impresionante y hermoso haberlo podido lograr, en especial con una serie de la que siempre se termina hablando: "es un programa que siempre está en los titulares", afirmó.
Además, durante su entrevista con minutouno.com también contó divertida cómo fue el proceso de creación de esta nueva edición y muchos detalles más disponibles en el video.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario