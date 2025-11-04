Odelya Halevi presentó la nueva temporada de "Law & Order" que ya está disponible en Universal+

La temporada 25 arranca con el episodio “Street Justice”, que retoma un cliffhanger impactante. La fiscal adjunta Samantha Maroun (Odelya Halevi) descubre que un escalofriante asesinato sin resolver podría estar conectado con el de su propia hermana. Este giro personal desgarra la profesionalidad de Maroun, quien no puede desligarse del juicio, solo para ver al acusado ser declarado inocente. Cuando este hombre aparece muerto, todas las miradas de sospecha apuntan a Maroun, generando fricciones constantes con Nolan Price. La audiencia será testigo de la presunta culpabilidad de una de las suyas, mientras que la teniente Jessica Brady (Maura Tierney) regresa con su memoria fotográfica y su foco en cerrar casos... incluso si el traidor está cerca. Este legado sigue haciendo historia, prometiendo tramas más oscuras y giros inesperados.

Sin embargo, para adentrarnos en la tormenta emocional que enfrentará la fiscal adjunta Maroun en esta histórica temporada, en minutouno.com tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con la actriz Odelya Halevi. Ella fue quien reveló los desafíos de interpretar a un personaje bajo la lupa de la sospecha, la dificultad de gestionar el proceso del duelo mientras se busca justicia y lo que significa ser parte de una serie tan legendaria.

La entrevista completa con Odelya Halevi

En exclusiva con minutouno.com, Odelya Halevi, la intérprete de la fiscal adjunta Samantha Maroun, abordó la compleja transición de su personaje en la temporada 25 de La Ley y el Orden. A su vez, hablamos sobre el intenso proceso del duelo y la necesidad de justicia que impulsan a Maroun, qué significa para una actriz trabajar en una serie tan legendaria y, fundamentalmente, qué es lo más difícil para su personaje al ser señalada por sus propios compañeros y al tener su integridad cuestionada por Nolan Price. Además, la actriz compartió reflexiones sobre cómo la nueva temporada busca equilibrar la tradición de la serie con una mayor inmersión en la vida personal de los protagonistas.

En primera instancia, la actriz contó que "es un sueño hecho realidad trabajar en La ley y el Orden", pero que en realidad no lo considera un sueño porque ni siquiera llegó a pensar que era posible, menos interpretando a una abogada. Aún así, destacó que es algo impresionante y hermoso haberlo podido lograr, en especial con una serie de la que siempre se termina hablando: "es un programa que siempre está en los titulares", afirmó.

