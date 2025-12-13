Murió Ernesto Acher, integrante de Les Luthiers y creador de La Banda Elástica

Su entrada a Les Luthiers en abril de 1971 se dio inicialmente como reemplazo temporal de Marcos Mundstock. Sin embargo, su talento instrumental y su capacidad de composición lo consolidaron como miembro indispensable del quinteto.

Durante su tiempo en el grupo que revolucionó el humor musical, Acher fue reconocido por:

Destreza Instrumental: Fue el principal instrumentista de viento del conjunto, sumando además su habilidad como pianista.

Aportes Composicionales: De su pluma nacieron obras célebres que son pilares del repertorio de Les Luthiers. Se destacan la compleja “La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras” y la hilarante “La gallina dijo Eureka”.

Personajes Icónicos: Su versatilidad interpretativa le permitió dar vida a personajes inolvidables, incluyendo al “Bufón Copoletto”, el “Capitán del bergantín” y “Carlitos II”, dejando una marca indeleble en la historia del grupo.

La contribución de Acher fue esencial para la consolidación de Les Luthiers como el fenómeno cultural que fue en los años setenta y ochenta. Dos años después de su salida, creó el grupo musical La Banda Elástica.

En este caso, se trató de una formación de jazz que se caracterizó por una audaz fusión de géneros, incluyendo folclore, tango y rock, manteniendo siempre un tono humorístico.

Con este proyecto, Acher estrenó cuatro espectáculos y grabó tres discos, extendiendo su influencia musical y cómica más allá del grupo que lo hizo famoso