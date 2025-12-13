Netflix: la película comedia dramática española que es original de la plataforma
Estrenada en el 2019, esta producción europea tiene una duración que ronda los 90 minutos. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix se consolidó en este 2025 como una de las plataformas de streaming más elegidas por los espectadores debido a la gran calidad de sus producciones. Entre sus películas, “A pesar de todo” se destaca por su atrapante historia que combina drama y humor.
Con una duración que ronda los 90 minutos, este film europeo dirigido por Gabriela Tagliavini atrapó al público gracias a su historia emotiva, así como a un elenco de primera línea encabezado por Blanca Suárez. Junto a ella, Macarena García, Amaia Salamanca y Belén Cuesta aportan experiencia y trayectoria a esta película estrenada en el 2019.
Fue tal su éxito, que esta producción fue bien recibida por los usuarios y se convirtió en una de las películas en español más vistas de Netflix desde su estreno en 2019.
De qué trata "A pesar de todo"
“A pesar de todo” narra la historia de cuatro hermanas con personalidades muy distintas que, tras la muerte de su madre, se ven obligadas a reencontrarse en Madrid.
Lo que parecía un reencuentro familiar común se transforma en una aventura inesperada cuando descubren que el hombre que siempre consideraron su padre no es su verdadero progenitor.
Este hallazgo las lleva a embarcarse en un viaje para conocer a su padre biológico, enfrentando secretos familiares que poco a poco van saliendo a la luz. A lo largo de esta aventura intensa y dramática, las hermanas reforzaron el vínculo que las une.
Reparto de "A pesar de todo"
- Blanca Suárez
- Macarena García
- Amaia Salamanca
- Belén Cuesta
- Marisa Paredes
- Tito Valverde
- Emilio Gutiérrez Caba
- Juan Diego
- Carlos Bardem
- Maxi Iglesias
Tráiler de "A pesar de todo"
Te puede interesar
Dejá tu comentario