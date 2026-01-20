Murió Gaby Ferrero, reconocida actriz de Santa Evita, Graduados y Lalola

Nacida el 1 de julio de 1961 bajo el nombre de Agueda Gabriela Ferrero, su perfil profesional fue una amalgama de vocaciones: además de actriz, fue musicoterapeuta, docente y profesora de Educación Inicial. Esta base pedagógica y humana fue la que nutrió su trabajo interpretativo, el cual perfeccionó junto a grandes referentes como Ricardo Bartís, Javier Daulte y Pompeyo Audivert. Su curiosidad intelectual también la llevó a incursionar en la dirección teatral con maestros como Juan Carlos Gené y Guillermo Cacace, además de formarse en disciplinas tan variadas como el clown, el tango, la danza y la escritura.