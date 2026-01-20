Murió Gaby Ferrero, reconocida actriz de Santa Evita, Graduados y Lalola
La Asociación argentina de actores confirmó que la legendaria actriz perdió la vida este 20 de enero. Aún se desconocen las causas.
El mundo de la cultura argentina se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Gaby Ferrero, una artista integral cuya huella quedará marcada en el teatro, el cine y la televisión. Dueña de una trayectoria sólida y sostenida, Ferrero no solo destacó por su presencia en los escenarios y pantallas, sino también por una profunda sensibilidad artística que cultivó a través de una formación multidisciplinaria única.
Nacida el 1 de julio de 1961 bajo el nombre de Agueda Gabriela Ferrero, su perfil profesional fue una amalgama de vocaciones: además de actriz, fue musicoterapeuta, docente y profesora de Educación Inicial. Esta base pedagógica y humana fue la que nutrió su trabajo interpretativo, el cual perfeccionó junto a grandes referentes como Ricardo Bartís, Javier Daulte y Pompeyo Audivert. Su curiosidad intelectual también la llevó a incursionar en la dirección teatral con maestros como Juan Carlos Gené y Guillermo Cacace, además de formarse en disciplinas tan variadas como el clown, el tango, la danza y la escritura.
Un pilar del teatro y la televisión
Desde sus comienzos, Gaby Ferrero desarrolló una carrera ininterrumpida que transitó con naturalidad por el circuito independiente, el teatro oficial y el comercial. Su versatilidad la llevó a formar parte de prestigiosas compañías como el Sportivo Teatral, el grupo Ácido Carmín y Los Celebrantes. Entre sus trabajos más recordados en las tablas se encuentran piezas de la talla de Bodas de sangre, Largo viaje de un día hacia la noche, La comedia es peligrosa y el aclamado éxito Mi hijo solo camina un poco más lento.
En el ámbito audiovisual, su rostro se volvió familiar para el público gracias a participaciones en ficciones de alta calidad. Trabajó en producciones recientes para plataformas como Santa Evita, y en clásicos de la televisión abierta como Graduados, Trátame bien, La Lola y Cuéntame cómo pasó. Su paso por el cine no fue menos relevante, integrando los elencos de películas destacadas como La mirada invisible, Séptimo, Los que aman odian y La flor.
La docencia como legado fundamental
Más allá de los aplausos y las cámaras, Ferrero siempre mantuvo un compromiso inquebrantable con la enseñanza. Desde mediados de los años 90, dedicó gran parte de su energía a dictar clases de actuación dirigidas especialmente a niños y adolescentes. Para ella, esta labor era un pilar fundamental tanto en lo artístico como en lo humano, logrando fusionar su vocación pedagógica con su experiencia universitaria y su amor por la interpretación.
La partida de Gaby Ferrero deja un vacío inmenso en sus colegas, familiares y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento. Su legado, sin embargo, permanece vivo en cada una de las obras que habitó y en la formación de las nuevas generaciones que pasaron por sus aulas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario