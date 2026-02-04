Netflix: el drama romántico turco que enamora por su historia atrapante

Netflix vuelve a demostrar por qué es una de las plataformas líderes a nivel mundial con una película turca que se convirtió en un verdadero fenómeno entre los amantes del drama romántico. Ambientada en un escenario paradisíaco y atravesada por los primeros amores, la propuesta invita a sumergirse en un verano inolvidable, donde los sentimientos florecen con intensidad y también aparece la tristeza. Con una duración ideal y una narrativa íntima, esta película se posiciona entre las más vistas del género romántico dentro del catálogo de Netflix.