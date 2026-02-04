Revelan cuánto costó el pasacalles con el que Luciano Castro intentó reconquistar a Griselda Siciliani
El cartel dedicado se volvió viral y ahora su creador contó los detalles detrás del gesto: el precio, el diseño y el pedido que recibió.
El pasacalles con el que Luciano Castro decidió hacer público su pedido de disculpas a Griselda Siciliani no solo dio que hablar por su carga romántica, sino también por el impacto que generó en redes y medios. En las últimas horas se conocieron datos clave sobre cómo se gestó el mensaje y cuánto costó llevarlo a la calle.
La revelación se dio en América TV, durante una entrevista en vivo con Leonardo “Leo” Moscato, el comerciante que confeccionó el cartel y a quien señalaron como el responsable directo de uno de los gestos más comentados del año. Fue Martín Salwe quien lo presentó al aire con entusiasmo: “Tenemos en al aire al realizador, al autor material del pasacalle del año y para mí del siglo”, dijo, al tiempo que recordó que Moscato estuvo detrás de otros carteles que también se volvieron virales.
Si bien al comienzo se mostró cauto, el entrevistado terminó dando las respuestas que todos esperaban. Consultado por el valor del pasacalles, fue claro: “En un promedio de 100 mil pesos”. De todos modos, aclaró que para él no se trata solo de una cuestión económica: “Me encanta el arte, hasta lo haría gratis”.
En cuanto al diseño, Moscato explicó que nada quedó librado al azar. Según relató, recibió indicaciones precisas de parte del cliente, a quien definió con humor como “anónimo”. “Sí, me mandó boceto”, aseguró, confirmando que el texto, los colores, los corazones y el estilo romántico ya estaban definidos desde el inicio.
Ante la consulta sobre si sugirió algún cambio, fue tajante: “Estaba súper bien pensado ese pasacalle. Todo excelente. No había nada que cambiarle”. Incluso valoró la estrategia detrás del mensaje: “A veces menos es más, menos palabritas, más repercusión”.
Por último, cuando el equipo intentó confirmar si el encargo había sido hecho directamente por Luciano Castro, Moscato evitó dar nombres, pero dejó una pista más que elocuente. Entre risas, lanzó: “No me quemés”, dando a entender que el misterio, en realidad, ya estaba resuelto.
