Revelan cuánto costó el pasacalles con el que Luciano Castro intentó reconquistar a Griselda Siciliani

La revelación se dio en América TV, durante una entrevista en vivo con Leonardo “Leo” Moscato, el comerciante que confeccionó el cartel y a quien señalaron como el responsable directo de uno de los gestos más comentados del año. Fue Martín Salwe quien lo presentó al aire con entusiasmo: “Tenemos en al aire al realizador, al autor material del pasacalle del año y para mí del siglo”, dijo, al tiempo que recordó que Moscato estuvo detrás de otros carteles que también se volvieron virales.