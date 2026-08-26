Murió Juan Manuel Figueroa, recordado por sus personajes de "La Momia" y "El Androide" en "Titanes en el Ring"
El histórico luchador formó parte de la troupe de Martín Karadagian y encarnó varios recordados personajes a lo largo de su trayectoria.
a muerte de Juan Manuel Figueroa, a los 76 años, generó tristeza entre los seguidores de Titanes en el Ring, uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión argentina. El luchador quedó en la memoria de varias generaciones por haber interpretado a La Momia, uno de los grandes rivales de Martín Karadagian dentro del cuadrilátero.
Durante las décadas del 60, 70 y 80, el programa se convirtió en un clásico y sus enfrentamientos lograban mantener en vilo a grandes y chicos. Entre sus personajes más recordados estaba justamente La Momia, cuya apariencia cubierta de vendas, sus particulares movimientos y su silencio generaban una combinación de misterio y temor entre los espectadores.
Figueroa era luchador profesional y acumulaba más de cinco décadas de trayectoria dentro del espectáculo del catch, disciplina a la que dedicó buena parte de su vida.
La noticia de su fallecimiento fue comunicada por el medio deportivo El Fortín de Vélez. Figueroa tenía además una estrecha relación con Vélez Sarsfield, institución en la que se había desempeñado como instructor de pesas.
“Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa. Orgullo fortinero, fue instructor de pesas y luchador profesional de Vélez ”, expresaron al informar su muerte.
Juan Manuel Figueroa y su recordado personaje de La Momia
Aunque a lo largo de su carrera interpretó diferentes personajes, La Momia fue el que marcó especialmente la trayectoria de Juan Manuel Figueroa. Desde 1974 y durante más de diez años, fue el hombre encargado de ponerse las vendas para darle vida a una de las figuras más populares de Titanes en el Ring.
El personaje ya había aparecido antes de su llegada, pero Figueroa consiguió imprimirle características propias durante el extenso período en el que lo interpretó. Sin necesidad de hablar, su aspecto y su manera de desplazarse sobre el ring fueron suficientes para convertirlo en una presencia fácilmente reconocible para el público.
Su historia dentro de la troupe encabezada por Martín Karadagian no se limitó a La Momia. El luchador demostró su versatilidad al asumir otras identidades y también interpretó a El Olímpico, El Androide y El Indio Cutral-Có, entre otros personajes.
El encuentro con Martín Karadagian que cambió su carrera
La llegada de Juan Manuel Figueroa al programa amado por chicos y grandes tuvo un componente inesperado. En 2019, el propio luchador recordó que su incorporación al programa había surgido prácticamente de casualidad.
Por aquellos años, Figueroa practicaba lucha olímpica y durante un viaje a Mar del Plata tuvo la oportunidad de conocer a Martín Karadagian. Ese encuentro resultó decisivo para su futuro profesional.
Karadagian lo invitó a incorporarse a su grupo y así comenzó un camino dentro de Titanes en el Ring que se extendería durante años. Con el tiempo, Figueroa terminaría convirtiéndose en el rostro oculto detrás de algunos de los personajes más recordados del histórico espectáculo televisivo y, especialmente, de aquella Momia que quedó grabada en la memoria de varias generaciones de argentinos, y que al escuchar su canción llevará a teletransportarse frente a la televisor.
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