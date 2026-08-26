Murió Juan Manuel Figueroa, recordado por sus personajes de "La Momia" y "El Androide" en "Titanes en el Ring"

Juan Manuel Figueroa y su recordado personaje de La Momia

Aunque a lo largo de su carrera interpretó diferentes personajes, La Momia fue el que marcó especialmente la trayectoria de Juan Manuel Figueroa. Desde 1974 y durante más de diez años, fue el hombre encargado de ponerse las vendas para darle vida a una de las figuras más populares de Titanes en el Ring.

El personaje ya había aparecido antes de su llegada, pero Figueroa consiguió imprimirle características propias durante el extenso período en el que lo interpretó. Sin necesidad de hablar, su aspecto y su manera de desplazarse sobre el ring fueron suficientes para convertirlo en una presencia fácilmente reconocible para el público.

Su historia dentro de la troupe encabezada por Martín Karadagian no se limitó a La Momia. El luchador demostró su versatilidad al asumir otras identidades y también interpretó a El Olímpico, El Androide y El Indio Cutral-Có, entre otros personajes.

El encuentro con Martín Karadagian que cambió su carrera

La llegada de Juan Manuel Figueroa al programa amado por chicos y grandes tuvo un componente inesperado. En 2019, el propio luchador recordó que su incorporación al programa había surgido prácticamente de casualidad.

Por aquellos años, Figueroa practicaba lucha olímpica y durante un viaje a Mar del Plata tuvo la oportunidad de conocer a Martín Karadagian. Ese encuentro resultó decisivo para su futuro profesional.

Karadagian lo invitó a incorporarse a su grupo y así comenzó un camino dentro de Titanes en el Ring que se extendería durante años. Con el tiempo, Figueroa terminaría convirtiéndose en el rostro oculto detrás de algunos de los personajes más recordados del histórico espectáculo televisivo y, especialmente, de aquella Momia que quedó grabada en la memoria de varias generaciones de argentinos, y que al escuchar su canción llevará a teletransportarse frente a la televisor.