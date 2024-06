Murió la leyenda del cine Donald Sutherland, actor de "Los Juegos del Hambre"

El perfil de Donald Sutherland

Nacido el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, Donald Sutherland fue un luchador desde su infancia, pues sobrevivió a serias enfermedades, incluyendo polio y fiebre reumática. Estudió ingeniería y teatro en la Universidad de Toronto antes de asistir a la London Academy of Music and Dramatic Art. Su carrera teatral lo llevó a trabajar en repertorios en Inglaterra y Escocia, y debutó en cine con la película de terror de bajo presupuesto Castle of the Living Dead.

Con una trayectoria de más de seis décadas, Sutherland habitó una amplia gama de personajes en diversos géneros. Su primer gran éxito en el séptimo arte llegaría con The Dirty Dozen, donde interpretó al soldado Vernon Pinkley.

Otro largometraje importante fue la comedia M.A.S.H, estrenada en 1970, donde dio vida al capitán “Hawkeye” Pierce. Al año siguiente, compartió pantalla con Jane Fonda en Klute y la película de terror Venecia rojo shocking (Don’t Look Now) de Nicolas Roeg, una obra de culto entre los aficionados al cine.