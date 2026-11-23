Murió la mamá de Guido Kaczka y el conductor se despidió al aire: "Sentís que no podés cambiar las cosas"
En su programa de radio, el conductor recordó los últimos días junto a Susana, su mamá, y habló de la impotencia frente a su partida.
Guido Kaczka habló en su programa de radio sobre la muerte de su mamá, Susana, quien falleció el sábado luego de atravesar una enfermedad. Conmovido, contó cómo fueron los últimos días junto a ella, recordó algunas de sus enseñanzas y compartió sus sentimientos frente a la impotencia que genera enfrentar una pérdida.
"Todos estos días yo venía de manera intermitente porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad", explicó el conductor al comienzo de No está todo dicho, el ciclo que conduce por La 100. Luego contó que, tras el fallecimiento, pasó el domingo junto a sus familiares durante el velatorio y el posterior entierro en La Tablada.
Durante su alocución, describió las sensaciones que atravesó mientras acompañaba a su mamá en el Hospital Italiano y esperaba un desenlace que sabía inevitable: "Lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés".
"Sentís que no podés cambiar las cosas. Más los que creemos que hacemos un montón de cosas. O que tenemos un carácter en el que podemos conseguir todo y te das cuenta que no es así", reflexionó.
La reflexión de Guido Kaczka sobre la muerte de su mamá
Durante su intervención, el conductor también mencionó a Lionel Messi y la lucha de su papá, Jorge, para explicar cómo encontró un poco de consuelo ante lo que le estaba sucediendo: "Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi. Porque pensé en él y en su papá. Y pensaba, Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera. Y algo de eso me aliviaba", contó.
A partir de esa comparación, habló sobre la aceptación de las pérdidas y las situaciones que escapan a la voluntad de las personas. Para profundizar en esa idea, recordó un texto que había encontrado mientras miraba su celular y leyó algunos fragmentos al aire.
"Y uno empieza a aceptar sus derrotas. Con la cabeza alta. Y uno aprende y aprende. Y cada día uno aprende", continuó.
Hacia el final, con la voz entrecortada, expresó: "Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas. Pero acá sigo, aprendiendo con ustedes".
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