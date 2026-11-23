A partir de esa comparación, habló sobre la aceptación de las pérdidas y las situaciones que escapan a la voluntad de las personas. Para profundizar en esa idea, recordó un texto que había encontrado mientras miraba su celular y leyó algunos fragmentos al aire.

"Y uno empieza a aceptar sus derrotas. Con la cabeza alta. Y uno aprende y aprende. Y cada día uno aprende", continuó.

Hacia el final, con la voz entrecortada, expresó: "Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas. Pero acá sigo, aprendiendo con ustedes".