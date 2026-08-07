La Joaqui aclaró si su nueva canción está dedicada a Luck Ra: qué dijo
Tras el lanzamiento de “Te Vi”, los seguidores comenzaron a relacionar la letra con la reciente separación de la cantante y el artista cordobés.
El estreno de "Te Vi", la nueva colaboración entre La Joaqui y Callejero Fino, no tardó en despertar interpretaciones entre los fanáticos. La fuerte carga emocional de la letra, centrada en el desamor y el final de una relación, llevó a muchos usuarios de las redes sociales a asegurar que el tema estaba inspirado en la reciente separación de la artista con Luck Ra.
Las especulaciones crecieron con rapidez y distintos fragmentos de la canción comenzaron a circular acompañados de teorías sobre un supuesto mensaje dirigido al cantante cordobés. Sin embargo, fue la propia intérprete quien decidió intervenir para aclarar el origen del proyecto y ponerles un freno a las versiones.
La explicación que publicó La Joaqui en redes sociales
Las dudas llegaron hasta la cuenta de X de la cantante, donde una usuaria le planteó una inquietud relacionada con los tiempos de producción de la canción. "Joaqui, te rebanco, pero hay algo que no entiendo, si se separaron recientemente, ¿cuándo grabó esta canción?", preguntó una seguidora.
La artista respondió sin rodeos y explicó que el proceso de creación musical es mucho más largo de lo que muchos imaginan. "Hace un mes, las canciones no se hacen de un día para el otro. De hecho se cargan a plataformas 15 días antes", escribió, acompañando el mensaje con un emoji blanco y una cara sonriente.
Con esa respuesta buscó dejar en claro que el tema ya estaba producido y listo para su publicación mucho antes de que trascendiera la ruptura sentimental. Las especulaciones surgieron principalmente por algunas frases de la canción que hacen referencia a una relación desgastada y a diferencias irreconciliables entre dos personas.
Una letra que despertó todo tipo de interpretaciones
Entre los versos más comentados aparece uno que dice: "Preferís la joda y yo prefería tus mimos", una línea que numerosos seguidores interpretaron como una referencia directa a la historia de amor que compartió con Luck Ra.
El videoclip, grabado en blanco y negro junto a Callejero Fino, también contribuyó a reforzar ese clima melancólico que caracteriza la propuesta artística y alimentó aún más las teorías en las redes sociales.
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