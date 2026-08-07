La Joaqui aclaró si su nueva canción está dedicada a Luck Ra: qué dijo

Una letra que despertó todo tipo de interpretaciones

Entre los versos más comentados aparece uno que dice: "Preferís la joda y yo prefería tus mimos", una línea que numerosos seguidores interpretaron como una referencia directa a la historia de amor que compartió con Luck Ra.

El videoclip, grabado en blanco y negro junto a Callejero Fino, también contribuyó a reforzar ese clima melancólico que caracteriza la propuesta artística y alimentó aún más las teorías en las redes sociales.