La impactante boda de Taylor Swift y Travis Kelce: todo lo que se sabe hasta el momento

Según señalaron en Page Six, varias de las cajas que ingresaron al recinto neoyorquino llevan la inscripción "Garden Party". Este dato técnico no hizo más que alimentar las versiones sobre una ambientación centrada en jardines, flores frescas y una estética marcadamente romántica.

Las medidas de seguridad también se convirtieron en uno de los temas más comentados alrededor del supuesto casamiento. De acuerdo con datos provistos por TMZ, además del Madison Square Garden, la organización alquiló un espacio sin ventanas que podría transformarse completamente para ofrecer una experiencia inmersiva a los invitados. El portal también informó que existe un importante operativo de seguridad en los alrededores del estadio y que el personal involucrado en los preparativos tiene prohibido utilizar teléfonos celulares durante el montaje del evento para evitar filtraciones.

Aunque la idea de celebrar una boda dentro de un estadio deportivo puede parecer poco habitual para el público general, distintos medios estadounidenses sostienen que la elección tendría una explicación sumamente lógica. El Madison Square Garden ofrece múltiples accesos, amplios sectores privados y estrictos protocolos de seguridad, características que resultan ideales para un evento de semejante repercusión internacional y para preservar al máximo la intimidad de los invitados VIP.