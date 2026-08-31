Murió Miguel Zavaleta, líder de Suéter, a sus 71 años

Los inicios de Zavaleta en la música se remontan a su juventud durante los años 70. Sobrino del célebre pianista de jazz Enrique “Mono” Villegas, descubrió su pasión por el rock en la adolescencia tras presenciar de casualidad un festival beat. A los 21 años hizo su debut profesional con Bubu, un conjunto de rock progresivo y sinfónico con impronta teatral que se presentó en el Teatro Del Globo en 1976. Tras una estadía en Ibiza y luego de dejar la carrera de Abogacía —período en el que también trabajó como cadete en la revista “Pelo”—, el artista fundó Suéter en 1981, dando inicio a su etapa de mayor popularidad.