Murió Papa Giorgio, el padre del youtuber español Jordi Wild

Jordi Wild no ha querido entrar en detalles sobre la causa de la muerte, pero ha explicado que "ha sido algo totalmente inesperado y que nos ha tenido en vilo durante días, hasta que, al final, su llama se ha apagado". Además, ha anunciado que va a tomarse "unos días de descanso" para acompañar a su madre y "porque ahora mismo no tengo la cabeza centrada para grabar, pero espero regresar pronto, ya que sé que estar ocupado me hará bien".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jordi Wild (@jordiwild8)

El legado de Papa Giorgio

Jordi Carrillo de Albornoz (Para Giorgio), nacido en Manresa (Barcelona) en 1953, se ganó el cariño de muchos seguidores de su hijo Jordi Wild, contando anécdotas y experiencias personales de su vida en el podcast The Wild Project. Por ejemplo, habló antes la audiencia de cuestiones como sus maneras de ligar de joven, sus 8 hermanos o cómo fue crecer durante la dictadura franquista.

El año pasado, cumplió su sueño de publicar un libro, Los cientos de Papa Giorgio, en el que profundiza con su habitual tono pícaro y divertido sobre muchas de las vivencias que le marcaron a lo largo de su vida.