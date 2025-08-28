Taiko deja su inigualable huella como productor de “no somos iguales”, el último material de Facebrooklyn
Este potente trabajo junto a la joven promesa urbana de la música chilena, reafirma el lugar de excelencia de Taiko en la escena.
Taiko se lució como productor ejecutivo de “no somos iguales”, trabajo de la revelación chilena face, cantante y compositor chileno que viene pisando fuerte con su proyectos y presentaciones.
Taiko suma un eslabón más a la cadena de éxitos y explosivos trabajos a su historia, siempre con la idea de descubrir nuevos sonidos y proponer desafíos musicales al público, uniéndose a grandes talentos que vienen movilizando y calentando la escena urbana musical de Latinoamérica.
Luego de cerrar el 2024 con el lanzamiento de su primer EP “Offside” y de recibir dos nominaciones a los premios Latin Grammy, el reconocido productor sigue sorprendiendo, esta vez junto a Face un imperdible álbum.
Facebrooklyn, cantante, compositor y productor chileno es uno de los nuevos referentes que desde 2021 ha explorado ritmos como el reggaetón, indie y sonidos pop, destacando inmediatamente y conectando con el público. En 2023 Face se consagró como artista revelación por su álbum debut "Caricias" y en 2024 su segundo álbum "Hablando de ti" lo convirtió en uno de los proyectos más interesantes de la escena chilena con una gira sold out por su país.
En este nuevo álbum “No somos iguales” Taiko se sumerge por primera vez como productor ejecutivo de principio a fin en el material de otro artista, involucrado en la totalidad de las 12 canciones del músico chileno. Por otro lado, Taiko también participa como artista en el primer single del proyecto “Sssubelo”.
“No somos iguales” tiene fuertes colaboraciones con Young Cister, Paopao, Juanki, artista emergente chileno, Nina y el mexicano NSQK.
TRACKLIST “NO SOMOS IGUALES”
DISCO 1
- EL COMBITO
- #MILLONES
- INCOMPATIBLES ft paopao
- SSSUBELO ft taiko
- METEORO ft young cister
- SEXXX BREAK
DISCO 2
- ALGO PARECIDOS ft nina
- CRUELA
- DOWN BBY ft juanki
- AMARTE FUERTE
- NO VOY A ESTAR MAÑANA ft nsqk
- APROVECHAME HOY
