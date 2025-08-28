Taiko deja su inigualable huella como productor de “no somos iguales”, el último material de Facebrooklyn

Facebrooklyn, cantante, compositor y productor chileno es uno de los nuevos referentes que desde 2021 ha explorado ritmos como el reggaetón, indie y sonidos pop, destacando inmediatamente y conectando con el público. En 2023 Face se consagró como artista revelación por su álbum debut "Caricias" y en 2024 su segundo álbum "Hablando de ti" lo convirtió en uno de los proyectos más interesantes de la escena chilena con una gira sold out por su país.