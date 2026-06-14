Murió Taty Almeida: su reciente y sentido homenaje a Indio Solari

indio solari despedida Emotiva despedida a Indio Solari. Foto: redes sociales.

Siguiendo con su discurso, la activista hizo especial hincapié en la constante cercanía y el respaldo explícito que el cantante brindó a las batallas legales y pacíficas entabladas por las entidades de derechos humanos a lo largo de las últimas décadas.

En ese sentido, ponderó la honestidad intelectual del líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para pararse frente a la realidad de nuestro país. "Siempre seguirás presente. Vos siempre, querido, dándonos tu apoyo a las Madres y a las Abuelas. Criticando lo criticable", remarcó con gratitud.

Para dar por concluido su testimonio, la referente de Línea Fundadora volvió a manifestar su convicción de que la figura del compositor se mantendrá inalterable en la memoria del pueblo, superando la barrera de su desaparición física. "No te voy a despedir porque vos seguirás siempre presente, siempre vivo. A traés del legado que nos dejás". El Indio Solari, presente. Ahora y siempre", sentenció de manera rotunda Almeida en el cierre de su dedicatoria.