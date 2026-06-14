Murió Taty Almeida: su reciente y sentido homenaje a Indio Solari
Hace una semana, la referente de Madres de Plaza de Mayo había dejado un sentido comunicado en honor al ídolo del rock.
Falleció este domingo Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, popularmente reconocida en todo el país como Taty Almeida e integrante destacada de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien hace poco más de una semana había despedido a Indio Solari con un conmovedor mensaje.
El pasado viernes 5 de junio, la luchadora por los derechos humanos se incorporó a la extensa nómina de personalidades públicas que dedicaron una parte de su tiempo para brindar un homenaje al icónico artista.
La referente social aprovechó la ocasión para poner en valor el histórico compromiso del músico con las causas colectivas. Así, la militante por los derechos humanos registró una dedicatoria muy emotiva que fue difundida de manera oficial por el propio organismo.
La despedida de Taty Almedia a Indio Solari
El material audiovisual estuvo compuesto por una serie de retratos del exlíder de Los Redondos, matizados además con fragmentos de audio en los que se puede oír la propia voz del vocalista tras las palabras de la dirigente. "Hola, Indio. Soy Taty. No te llamo para despedirme porque vos nunca te irás", manifiesta Almeida en el fragmento inicial de su alocución.
Siguiendo con su discurso, la activista hizo especial hincapié en la constante cercanía y el respaldo explícito que el cantante brindó a las batallas legales y pacíficas entabladas por las entidades de derechos humanos a lo largo de las últimas décadas.
En ese sentido, ponderó la honestidad intelectual del líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para pararse frente a la realidad de nuestro país. "Siempre seguirás presente. Vos siempre, querido, dándonos tu apoyo a las Madres y a las Abuelas. Criticando lo criticable", remarcó con gratitud.
Para dar por concluido su testimonio, la referente de Línea Fundadora volvió a manifestar su convicción de que la figura del compositor se mantendrá inalterable en la memoria del pueblo, superando la barrera de su desaparición física. "No te voy a despedir porque vos seguirás siempre presente, siempre vivo. A traés del legado que nos dejás". El Indio Solari, presente. Ahora y siempre", sentenció de manera rotunda Almeida en el cierre de su dedicatoria.
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