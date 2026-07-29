A un año de la muerte de la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras, sus hijos: "Tu mensaje es eterno"

Luego, remarcaron que el impacto de Oliveras fue mucho más allá de sus logros deportivos: "Nuestra mamá no solo fue una campeona arriba del ring. Fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Que los sueños se trabajan, que el miedo se enfrenta y que la actitud puede cambiar un destino".

Desde la cuenta oficial de Instagram @locomotoraok también destacaron el compromiso de mantener vivo su ejemplo: "Como hijo, la extraño todos los días. Como hombre, intento honrar su legado. Y como millones de personas, sigo aprendiendo de ella. El mejor homenaje que podemos hacerle no es recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía".

Finalmente, el homenaje concluyó con un mensaje que resume el espíritu que la convirtió en un símbolo para miles de personas: “Que su historia siga inspirando a quienes hoy necesitan una razón para no rendirse. Gracias por tanto, mamá. Tu cuerpo descansó, pero tu mensaje es eterno. Mientras haya alguien que decida levantarse después de una caída, una parte de vos seguirá viva. Te amamos. Hoy, mañana y siempre. Las personas se van cuando dejan de ser recordadas. Y vos, mamá, vas a vivir para siempre porque tu mensaje sigue cambiando vidas”.