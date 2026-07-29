A un año de la muerte de la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras, sus hijos: "Tu mensaje es eterno"
A un año de la muerte de Alejandra "Locomotora" Oliveras, sus hijos la homenajearon con un emotivo video para recordar su legado en el boxeo.
El legado de Alejandra "Locomotora" Oliveras volvió a hacerse sentir este 28 de julio, cuando se cumplió un año de su fallecimiento. La fecha estuvo marcada por un emotivo homenaje impulsado por sus hijos, quienes recurrieron a las redes sociales para recordar a la histórica campeona con un sentido mensaje y un video que conmovió a sus seguidores.
La exboxeadora murió a los 47 años luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. Permaneció internada durante más de diez días en el Hospital José María Cullén, en la provincia de Santa Fe, donde incluso debió ser sometida a una intervención de urgencia debido a complicaciones en su cuadro clínico.
A lo largo de su carrera, "Locomotora" construyó una trayectoria que la convirtió en una de las máximas referentes del boxeo argentino. Fue séxtuple campeona mundial y conquistó títulos internacionales en las categorías supergallo de la WBC, pluma de la WBA y ligero de la WBC. Además, alcanzó un récord Guinness al transformarse en la única mujer del mundo en obtener coronas mundiales en cuatro divisiones diferentes.
Para recordarla en esta fecha tan especial, Alejandro y Alexis compartieron un video con imágenes de Oliveras sobre el ring, el lugar donde escribió las páginas más importantes de su carrera. El material también recuperó uno de los discursos motivacionales que solía brindar y que se convirtió en una de sus marcas registradas por el mensaje de superación que transmitía.
Junto a las imágenes, publicaron un texto cargado de emoción para expresar cuánto sigue presente en sus vidas: "Hoy se cumple un año desde que mi mamá partió físicamente, y todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está. Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó".
Luego, remarcaron que el impacto de Oliveras fue mucho más allá de sus logros deportivos: "Nuestra mamá no solo fue una campeona arriba del ring. Fue una luchadora de la vida. Enseñó que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Que los sueños se trabajan, que el miedo se enfrenta y que la actitud puede cambiar un destino".
Desde la cuenta oficial de Instagram @locomotoraok también destacaron el compromiso de mantener vivo su ejemplo: "Como hijo, la extraño todos los días. Como hombre, intento honrar su legado. Y como millones de personas, sigo aprendiendo de ella. El mejor homenaje que podemos hacerle no es recordarla con tristeza, sino vivir con el coraje, la alegría y las ganas de salir adelante que ella transmitía".
Finalmente, el homenaje concluyó con un mensaje que resume el espíritu que la convirtió en un símbolo para miles de personas: “Que su historia siga inspirando a quienes hoy necesitan una razón para no rendirse. Gracias por tanto, mamá. Tu cuerpo descansó, pero tu mensaje es eterno. Mientras haya alguien que decida levantarse después de una caída, una parte de vos seguirá viva. Te amamos. Hoy, mañana y siempre. Las personas se van cuando dejan de ser recordadas. Y vos, mamá, vas a vivir para siempre porque tu mensaje sigue cambiando vidas”.
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