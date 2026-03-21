Murió una estrella de “Buffy, la cazavampiros” a los 54 años

En el mismo mensaje, sus seres queridos recordaron no solo su carrera artística, sino también su faceta más íntima: “La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible e incansablemente motivado para crear. Quienes lo conocieron de verdad sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era”.