Murió una estrella de “Buffy, la cazavampiros” a los 54 años
El intérprete, recordado por sus papeles en televisión, falleció a los 54 años mientras dormía y generó una gran conmoción.
El actor estadounidense Nicholas Brendon, reconocido por su trabajo en series icónicas de la televisión, murió este viernes a los 54 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.
Brendon alcanzó gran popularidad por su papel como Xander Harris en Buffy, la cazavampiros, donde participó a lo largo de sus siete temporadas, y también por su personaje de Kevin Lynch en Criminal Minds.
“Nos duele profundamente compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales", expresó su familia.
En el mismo mensaje, sus seres queridos recordaron no solo su carrera artística, sino también su faceta más íntima: “La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible e incansablemente motivado para crear. Quienes lo conocieron de verdad sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era”.
Además, hicieron referencia a los desafíos personales que atravesó en los últimos tiempos: “Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro al momento de su fallecimiento. Nuestra familia pide privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos los que nos han mostrado su cariño y apoyo”.
En 2023, el propio actor había contado que había sufrido un infarto y que le habían diagnosticado una cardiopatía congénita. También padecía el síndrome de cauda equina, una afección poco frecuente que implica la compresión de las raíces nerviosas en la zona lumbar, lo que puede afectar el movimiento, la sensibilidad y funciones básicas como el control de la vejiga, el intestino y los genitales.
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