Music Wins Festival 2025: Primal Scream, el primer confirmado

El nuevo material marca un regreso con espíritu combativo, sin perder esa mezcla de rock, psicodelia y electrónica que definió a la banda desde Screamadelica hasta hoy.

Con más de 40 años de trayectoria, Primal Scream sigue siendo una de las bandas más influyentes del Reino Unido. Su regreso a los escenarios internacionales llega con la energía intacta y un set list que combina pasado, presente y futuro.

Music Wins 2025 toma forma, y el primer anuncio no podría ser más contundente.

VUELVE PRIMAL: VUELVE EL MUSIC WINS @primalscreamofficial Primer confirmado del #MusicWins2025 El regreso de una leyenda. ¡Y HAY FECHA, FOLKS! Nos vemos el domingo 2 de noviembre. No falten. Y estén atentos: pronto más data. Presentando Come Ahead, su nuevo álbum, y repasando clásicos de todas las épocas, Bobby Gillespie y compañía prometen una visita inolvidable.