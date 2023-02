Alak abre con Zolo una nueva etapa en su carrera

En enero de 2022, presentó “Mala vida”, su primer sencillo sólo en plataformas digitales. Después continuó sacando todas las 10 canciones de “VOL 1”, seis de ellas con videos en YouTube. Además de colaborar con raperos de la escena como PHYZH EYE, HARO, MIME 871, y VICE, y abrirle escenario a artistas como Molotov y Geassasin, entre otros, ha continuado con su proyecto musical trabajando con el Panque (director musical de Santa Fe Klan), Dazzo y DUNOWHO.

ALAK cree, que en la actualidad un artista no puede enfocarse solamente en un género ni en unestilo musical. Debe ser versátil y adaptarse a los cambios, pero buscar una impronta que lo identifique musicalmente sin importar el ritmo y que pueda fluir en la música. Por esta razón se encuentra en una fase musical más autentica y que lo identifica mejor, con ritmos desde corridos hasta bases punk, y planea continuar explorando cada vez más su identidad, o -como él dice-“evolucionando”.

Es así como llega “Zolo”, el primer tema de esta nueva etapa, un proyecto que se llevará a cabo en 2023.

“Zolo” es una canción que habla sobre lo que hay después de finalizar una relación y el modo en que buscamos olvidar el dolor. La producción estuvo a cargo de Selective, Dunnowho, El Panque y Dazzo. El video, producido por Rabbit House y dirigido por Valentin Sergienko, con quien ya había trabajado anteriormente, es una pieza audiovisual muy acertada para lo que quiere proyectar el artista en cuanto a la imagen, las tomas, el vestuario y toda la estética en general.

Mini reportaje a ALAK

¿Que significa para vos este nuevo lanzamiento?

Una nueva etapa en mi carrera musical, el inicio de un estilo con el que me siento más identificado y que quiero explorar más

¿Que es para vos la música?

La música es como un lazo que une tanto otros tipo de arte como a las personas, la música hace que uno conecte con otros y que se sienta parte de algo más grande

¿En que sentís que te diferencias de los demás artistas?

Me gustaría pensar que en versatilidad, o que voy en constante cambio, creo que no tengo un objetivo de a donde llegar solo se que cada vez quiero llegar más alto y más lejos, no me permito rendirme y quiero compartir esa energía con los que me escuchen