Franco Rizzaro presenta "Es por Amor", una canción íntima sobre las despedidas y los aprendizajes

“feliz de poder anunciar que finalmente sale Es por Amor, esta canción hermosa que hicimos hace ya un tiempo y que por fin ve la luz. producida por Santiago Napoli, pudimos seguir explorando dentro del género canción, y jugar con sonidos y texturas”.

Además, explicó el significado profundo que encierra la letra: “la canción habla de una despedida en la que en sí misma lleva todo el aprendizaje logrado del tiempo recorrido, una despedida que pareciera ser final, con cierto dejo de agradecimiento, pero más que nada, con amor”.

La llegada de "Es por Amor" se da después de una etapa marcada por la experimentación artística. Durante los últimos años, Franco fue ampliando su universo musical con canciones que lo llevaron a transitar distintos estilos y emociones, consolidando una identidad propia en constante evolución.

En 2025, el artista continuó ese recorrido con lanzamientos como "Aspen", "Tu Recuerdo - En Vivo", "Nada es lo Mismo" junto a Maxi Espíndola, "La Medicina" y "Vamos Viendo" con Sofía Mora. Ahora, "Es por Amor" aparece como una obra que mira hacia adentro y reafirma su capacidad para conectar con las emociones más profundas sin perder autenticidad.

Más que una despedida definitiva, la canción se presenta como una reflexión sobre los vínculos, los cambios y la importancia de abrazar cada etapa vivida con agradecimiento y amor.