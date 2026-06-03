Franco Rizzaro presenta "Es por Amor", una canción íntima sobre las despedidas y los aprendizajes
Acompañado por un videoclip de estética cálida, el tema propone una mirada reflexiva sobre el amor, el cierre de etapas y el valor de lo vivido.
Franco Rizzaro sumó un nuevo capítulo a su recorrido musical con el lanzamiento de "Es por Amor", una obra que lo encuentra explorando una faceta más introspectiva y cercana a la esencia tradicional de la canción. Disponible en todas las plataformas digitales, el tema fue producido por Santiago Napoli y apuesta por una combinación de melodías delicadas, texturas acústicas y una narrativa cargada de emociones.
Lejos de plantear una ruptura con sus trabajos anteriores, el músico propone una pausa en su constante búsqueda sonora para enfocarse en una historia atravesada por la despedida, la gratitud y el crecimiento personal. La canción se presenta como un recorrido emocional en el que el final de una etapa se transforma en una oportunidad para valorar lo compartido.
El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip dirigido por Rochi Lamastra, que complementa el mensaje de la obra a través de imágenes cálidas y una atmósfera que refuerza la idea de la música como refugio emocional.
Una nueva etapa en su evolución artística
Al presentar el sencillo, Rizzaro compartió sus sensaciones sobre este estreno y el proceso creativo detrás de la canción.
“feliz de poder anunciar que finalmente sale Es por Amor, esta canción hermosa que hicimos hace ya un tiempo y que por fin ve la luz. producida por Santiago Napoli, pudimos seguir explorando dentro del género canción, y jugar con sonidos y texturas”.
Además, explicó el significado profundo que encierra la letra: “la canción habla de una despedida en la que en sí misma lleva todo el aprendizaje logrado del tiempo recorrido, una despedida que pareciera ser final, con cierto dejo de agradecimiento, pero más que nada, con amor”.
La llegada de "Es por Amor" se da después de una etapa marcada por la experimentación artística. Durante los últimos años, Franco fue ampliando su universo musical con canciones que lo llevaron a transitar distintos estilos y emociones, consolidando una identidad propia en constante evolución.
En 2025, el artista continuó ese recorrido con lanzamientos como "Aspen", "Tu Recuerdo - En Vivo", "Nada es lo Mismo" junto a Maxi Espíndola, "La Medicina" y "Vamos Viendo" con Sofía Mora. Ahora, "Es por Amor" aparece como una obra que mira hacia adentro y reafirma su capacidad para conectar con las emociones más profundas sin perder autenticidad.
Más que una despedida definitiva, la canción se presenta como una reflexión sobre los vínculos, los cambios y la importancia de abrazar cada etapa vivida con agradecimiento y amor.
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