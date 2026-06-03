Fro! apuesta en grande y anuncia el show más importante de su trayectoria
Tras agotar sus presentaciones en Niceto, el referente emergente de la escena urbana argentina confirmó un nuevo paso en su ascendente carrera
Fro! atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera y decidió celebrarlo con un anuncio que marca un antes y un después en su recorrido musical. Luego de conquistar al público con funciones agotadas en Niceto Club, el artista confirmó su desembarco en el C Art Media, donde encabezará el concierto más ambicioso de su trayectoria.
La cita será el próximo 2 de octubre y tendrá como eje central la presentación en vivo de "#bigsteppa", el trabajo discográfico con el que busca afianzarse definitivamente entre los nombres más relevantes de la nueva generación urbana argentina.
Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 4 de junio a las 13 horas a través de All Access.
En los últimos años, Fro! se consolidó como una de las propuestas con mayor crecimiento dentro del trap nacional. Su estilo combina elementos del trap, el rage y diversas influencias electrónicas, construyendo una identidad propia que logró captar la atención de una audiencia cada vez más amplia.
El impulso de su carrera comenzó a hacerse notar en 2021 con el lanzamiento de "Drip", producido por Zecca, y el EP "Otra Visión", un proyecto considerado por muchos como una de las primeras exploraciones del género rage en Argentina.
A partir de allí, su expansión fue constante. Participó en escenarios de gran magnitud como artista invitado en shows de figuras internacionales y nacionales, compartió proyectos con referentes de la nueva escena y fue parte de festivales que reúnen a los principales exponentes del movimiento urbano.
Durante 2025, el músico profundizó ese crecimiento con los discos "FRO!" y "FRO! 2", dos lanzamientos que impulsaron aún más su popularidad. Canciones como "quitate los Jeans" y "plinko" acumularon millones de reproducciones y reforzaron el vínculo con una comunidad de seguidores que no deja de crecer.
Ahora, el desafío será aún mayor. Frente a más de 3000 personas, Fro! buscará convertir la presentación de "#bigsteppa" en una de las noches más importantes de su carrera y en uno de los eventos urbanos más destacados del año.
Con una proyección que no deja de crecer y una propuesta artística cada vez más sólida, el artista continúa dando pasos firmes hacia los escenarios más importantes del país.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario