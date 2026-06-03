Fro! apuesta en grande y anuncia el show más importante de su trayectoria

El impulso de su carrera comenzó a hacerse notar en 2021 con el lanzamiento de "Drip", producido por Zecca, y el EP "Otra Visión", un proyecto considerado por muchos como una de las primeras exploraciones del género rage en Argentina.

A partir de allí, su expansión fue constante. Participó en escenarios de gran magnitud como artista invitado en shows de figuras internacionales y nacionales, compartió proyectos con referentes de la nueva escena y fue parte de festivales que reúnen a los principales exponentes del movimiento urbano.

Durante 2025, el músico profundizó ese crecimiento con los discos "FRO!" y "FRO! 2", dos lanzamientos que impulsaron aún más su popularidad. Canciones como "quitate los Jeans" y "plinko" acumularon millones de reproducciones y reforzaron el vínculo con una comunidad de seguidores que no deja de crecer.

Ahora, el desafío será aún mayor. Frente a más de 3000 personas, Fro! buscará convertir la presentación de "#bigsteppa" en una de las noches más importantes de su carrera y en uno de los eventos urbanos más destacados del año.

Con una proyección que no deja de crecer y una propuesta artística cada vez más sólida, el artista continúa dando pasos firmes hacia los escenarios más importantes del país.