Sofía Reyes presenta "Final Minutes", su nueva colaboración junto a LMNT 115 y French Montana
Esta nueva canción que fusiona pop, hip-hop y electrónica, explora la resiliencia frente a los desafíos y reúne a tres artistas de proyección internacional.
Sofía Reyes continúa ampliando su presencia en la escena musical internacional con el lanzamiento de “Final Minutes”, una colaboración junto a LMNT 115 y French Montana que apuesta por una fusión entre el pop latino, el hip-hop y el dance-pop de tono cinematográfico.
El sencillo representa el primer estreno de LMNT 115 en 2026 y también el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento. La canción reúne al rapero multiplatino French Montana, reconocido mundialmente por el éxito diamante “Unforgettable”, con Sofía Reyes, una de las artistas latinas con mayor alcance internacional gracias a hits como “1, 2, 3” junto a Jason Derulo y “R.I.P.” con Rita Ora y Anitta.
Interpretada principalmente en inglés y acompañada por el sello bilingüe característico de la cantante mexicana, “Final Minutes” gira en torno a los momentos decisivos de la vida, aquellos en los que la fortaleza personal y la capacidad de seguir adelante se convierten en protagonistas.
La creación del tema se desarrolló a lo largo de un año de trabajo entre Australia, Los Ángeles y México, incorporando influencias musicales y culturales de cada uno de esos lugares para construir una propuesta de alcance global.
Sobre esta experiencia, Sofía Reyes expresó: “Estoy muy emocionada de que esta canción finalmente salga; el proceso creativo fue muy significativo para mí. Cuando tuve una llamada con el equipo de LMNT 115, me encantó que se tomaran el tiempo para explicarme lo que la canción significaba para ellos y cómo querían preservar su esencia mientras me permitían aportar mi propio toque. Escribí un verso en español que siento que añade algo poderoso al tema, y toda la experiencia fue un placer".
La artista también explicó que el mensaje de la canción llegó en un momento especial de su vida personal: “El mensaje de ‘Final Minutes’ conecta conmigo de manera muy personal, especialmente porque esta oportunidad llegó durante un momento difícil de mi vida, uno en el que realmente sentía que tenía que empezar de nuevo, seguir adelante, confiar en el proceso y entregarme a la incomodidad de lo desconocido. Espero que algún día podamos interpretarla juntos en vivo y estoy muy agradecida de haber sido invitada a colaborar con artistas tan increíbles. Espero que todos la disfruten”.
Por su parte, LMNT 115 destacó el desafío artístico que representó la producción: “‘Final Minutes’ es una canción muy especial para mí porque me sacó de mi zona de confort tanto sonora como creativamente. Comencé esta canción hace más de un año y evolucionó a través de sesiones en Australia, Los Ángeles y México. Trabajar con French y Sofía reunió dos mundos únicos, y ese contraste es lo que hace que este lanzamiento se sienta diferente a cualquier cosa que haya hecho antes”.
La colaboración llega en un momento de gran actividad para Sofía Reyes, quien recientemente cerró una de las etapas más importantes de su carrera con el lanzamiento de IDGAF ERA (Postdata). Además, presentó un show acústico e íntimo en el Clive Davis Theater del GRAMMY Museum® de Los Ángeles, donde compartió con el público la faceta más personal de su nueva propuesta artística.
A lo largo de su trayectoria, la cantante ha construido una sólida carrera internacional gracias a colaboraciones con figuras como Sia, David Guetta, Diane Warren, Michael Bublé, Pedro Capó, James Arthur, Reik, Piso 21, Abraham Mateo, Jhayco y Alan Walker, consolidándose como una de las voces latinas más versátiles y reconocidas de la actualidad.
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