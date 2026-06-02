Sofía Reyes presenta "Final Minutes", su nueva colaboración junto a LMNT 115 y French Montana

Sofia Reyes en “Final Minutes”, una nueva colaboración junto a LMNT 115 y French Montana

La artista también explicó que el mensaje de la canción llegó en un momento especial de su vida personal: “El mensaje de ‘Final Minutes’ conecta conmigo de manera muy personal, especialmente porque esta oportunidad llegó durante un momento difícil de mi vida, uno en el que realmente sentía que tenía que empezar de nuevo, seguir adelante, confiar en el proceso y entregarme a la incomodidad de lo desconocido. Espero que algún día podamos interpretarla juntos en vivo y estoy muy agradecida de haber sido invitada a colaborar con artistas tan increíbles. Espero que todos la disfruten”.

Por su parte, LMNT 115 destacó el desafío artístico que representó la producción: “‘Final Minutes’ es una canción muy especial para mí porque me sacó de mi zona de confort tanto sonora como creativamente. Comencé esta canción hace más de un año y evolucionó a través de sesiones en Australia, Los Ángeles y México. Trabajar con French y Sofía reunió dos mundos únicos, y ese contraste es lo que hace que este lanzamiento se sienta diferente a cualquier cosa que haya hecho antes”.

La colaboración llega en un momento de gran actividad para Sofía Reyes, quien recientemente cerró una de las etapas más importantes de su carrera con el lanzamiento de IDGAF ERA (Postdata). Además, presentó un show acústico e íntimo en el Clive Davis Theater del GRAMMY Museum® de Los Ángeles, donde compartió con el público la faceta más personal de su nueva propuesta artística.

A lo largo de su trayectoria, la cantante ha construido una sólida carrera internacional gracias a colaboraciones con figuras como Sia, David Guetta, Diane Warren, Michael Bublé, Pedro Capó, James Arthur, Reik, Piso 21, Abraham Mateo, Jhayco y Alan Walker, consolidándose como una de las voces latinas más versátiles y reconocidas de la actualidad.