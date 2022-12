Dios Salve a la Reina celebra sus 20 años

Tras 20 años de éxito consecutivo, Dios Salve a la Reina presenta su mayor show en la historia. La banda número 1 de Queen del mundo festeja sus 20 años de carrera, tras haber sido elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda “Bohemian Rhapsody” con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen, con un incapié en el concierto de Live Aid de 1985. La banda celebra la creación de un nuevo concepto en espectáculos, esta vez orientado para los espacios masivos, donde propone una recorrida sin respiro por la carrera de QUEEN, desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are The Champions.