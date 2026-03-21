Sael y Justin Quiles encienden la escena con "Pal Beauty"
Los artistas se unieron marcando un nuevo hito y anticipando lo que será el show en Buenos Aires el próximo 30 de mayo.
Consolidándose como una de las voces más frescas y versátiles de la escena urbana, Sael lanza oficialmente “Pal Beauty”, una colaboración junto a Justin Quiles que llega luego de semanas de expectativa entre sus seguidores.
El tema había sido anticipado en un live stream junto al streamer Coker, en un momento clave en el que Quiles se encontraba en Argentina presentando su último trabajo, Superarte. La reacción no tardó en llegar: miles de fans impulsaron un crecimiento inmediato en sus redes sociales, superando los 10 mil nuevos seguidores en cuestión de días.
Ahora, con el estreno oficial, “Pal Beauty” se posiciona como una apuesta sólida para dominar las playlists y las pistas, reafirmando el gran presente de Sael y su capacidad para conectar con el público a través de sonidos actuales y una identidad propia en constante evolución.
Este lanzamiento también funciona como antesala de un momento clave: Sael será el encargado de abrir el esperado show de Justin Quiles y Lenny Tavárez el próximo 30 de mayo en Tecnópolis, donde los artistas compartirán escenario por primera vez frente al público local.
Compositor, intérprete y productor incansable, Sael continúa expandiendo los límites de su propuesta artística. Con una impronta innovadora y una carrera en pleno ascenso, el 2026 se perfila como un año decisivo, cargado de nuevos lanzamientos y desafíos que lo seguirán posicionando como uno de los referentes más sólidos de su generación.
Además, “Pal Beauty” reafirma la química artística entre Sael y Justin Quiles, combinando frescura, flow y una impronta internacional que potencia el alcance del tema. Con una producción moderna y un sonido pensado tanto para el streaming como para el vivo, la canción se perfila como uno de los lanzamientos destacados de la temporada dentro de la escena urbana.
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