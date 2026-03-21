Zeballos presenta "AMOR FIADO", su álbum más ambicioso
El artista uruguayo agotó funciones en Teatro Vorterix y Sala del Museo y lanza un proyecto con proyección internacional que consolida su lugar en la escena del Río de la Plata.
Zeballos lanza oficialmente su nuevo álbum “AMOR FIADO”, un trabajo de 13 canciones que llega precedido por una fuerte expectativa del público. La presentación tuvo su primera parada en Buenos Aires con una pre-escucha completamente agotada en el Teatro Vorterix, mientras que su estreno en Montevideo, en la Sala del Museo, también colgó el cartel de sold out en menos de 24 horas, confirmando el gran momento del artista.
El proyecto comenzó a gestarse en Madrid, donde Zeballos trabajó junto a productores destacados como PMP, Govea y The Iconics, aportando una identidad sonora con fuerte impronta europea. Más adelante, el proceso continuó en Los Ángeles junto a Christian Rich, nominados al Grammy e integrados por Kehinde y Taiwo Hassan, quienes terminaron de moldear el sonido del disco incorporando coros gospel, instrumentación orgánica y una fusión de géneros que atraviesa todo el álbum. El dúo ha trabajado con figuras como Drake, J. Cole, Childish Gambino y A$AP Rocky, reforzando el perfil internacional del proyecto.
“AMOR FIADO” también se destaca por su diversidad de colaboraciones, reuniendo artistas de distintos países y escenas. Entre ellos aparecen Mesita en “UN GUSTO”, REI en “OJOS TRISTES”, el brasileño NOG en “TOP TIER” y la española Lasole en “HAZLO CALLAO”. Además, el tracklist guarda un misterio: la canción número 13 no fue revelada, generando especulaciones sobre una posible colaboración sorpresa.
En el plano audiovisual, el universo de “AMOR FIADO” profundiza su narrativa con una estética de realismo mágico. El primer adelanto, “CUANDO ESCRIBÍA ASIMETRÍA”, contó con un short film dirigido por José Fogwill y la participación de Juan Minujín, donde Zeballos atraviesa situaciones extremas en un entorno desértico. El video incluye escenas de riesgo real —sin dobles ni efectos digitales— en las que el artista fue atacado por un perro y prendido fuego, llevando el concepto del álbum a un plano físico y visceral.
El segundo adelanto, “ATBLM”, reforzó su impacto en redes sociales, posicionándose rápidamente entre las canciones más utilizadas de su catálogo en TikTok, mientras que su propuesta visual lo muestra en un formato más íntimo, rodeado de su círculo cercano.
A lo largo del álbum, Zeballos explora tensiones entre lo profundo y lo efímero: el amor, la fama, el éxito y los excesos aparecen como fuerzas que prometen mucho, pero no siempre devuelven en la misma medida. Con una lírica directa, visual y cargada de narrativa, el artista transforma experiencias personales en reflexiones universales.
En palabras del propio Zeballos: “La vida no siempre te va a devolver todo lo que le das, pero cuando lo hace, hay que aprovecharlo.”
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