Zeballos presenta "AMOR FIADO", su álbum más ambicioso

A lo largo del álbum, Zeballos explora tensiones entre lo profundo y lo efímero: el amor, la fama, el éxito y los excesos aparecen como fuerzas que prometen mucho, pero no siempre devuelven en la misma medida. Con una lírica directa, visual y cargada de narrativa, el artista transforma experiencias personales en reflexiones universales.

En palabras del propio Zeballos: “La vida no siempre te va a devolver todo lo que le das, pero cuando lo hace, hay que aprovecharlo.”