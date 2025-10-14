Muy irónico: el picante mensaje de Alex Caniggia hacia su madre Mariana Nannis
El hijo del “Pájaro” compartió una cena con su padre, su hija y Sofía Bonelli, y lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su madre.
Alex Caniggia volvió a encender la polémica dentro de su familia con una publicación que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. El mediático compartió una foto de una cena junto a su padre, Claudio Paul Caniggia; su hija, Venezia; y la actual pareja del exfutbolista, Sofía Bonelli.
Aunque a simple vista la imagen mostraba un momento familiar, la frase que la acompañó desató interpretaciones y comentarios de todo tipo. “Sushi night en familia. Siempre unida la familia”, escribió Alex en su cuenta de Instagram junto a la postal del encuentro. Sin embargo, lejos de tratarse de un mensaje inocente, muchos usuarios consideraron que era una indirecta hacia su madre, Mariana Nannis, con quien el joven mantiene una relación completamente quebrada desde hace años.
El gesto llamó especialmente la atención porque el mensaje coincidió con el prolongado silencio entre madre e hijo, marcado por enfrentamientos mediáticos y acusaciones cruzadas. La tensión entre ambos se remonta a la época en que Nannis expulsó a Alex del departamento donde vivía junto a Melody Luz, su pareja, mientras ella estaba embarazada.
Desde ese momento, el vínculo quedó roto y nunca volvió a recomponerse. La cena, según pudo verse en las fotos, se desarrolló en un ambiente distendido. Claudio Paul, su hijo y Sofía Bonelli compartieron risas, brindis y gestos de complicidad, lo que muchos interpretaron como una muestra de unidad frente a la distancia con la mediática.
El posteo fue replicado por varios portales de espectáculos, y algunos de los seguidores de Nannis no tardaron en responderle con ironías, mientras otros aplaudieron el gesto de Alex como una forma de priorizar la armonía familiar.
Aunque ninguno de los protagonistas volvió a referirse públicamente al tema, el mensaje de Alex dejó entrever que la grieta familiar sigue abierta. Y como es habitual en el clan Caniggia, cada nueva publicación puede transformarse en el inicio de un nuevo capítulo en su interminable historia de tensiones, reconciliaciones fallidas y mensajes cargados de segundas intenciones.
