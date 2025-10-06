Alex Caniggia se borró los tatuajes de su cara y sorprendió con su nueva apariencia: ¡mirá!

alex caniggia 2

Un nuevo capítulo para Alex Caniggia después de los escándalos

Sin dudas, esta transformación de imagen coincide con un momento personal positivo para Alex, quien se muestra muy feliz por su reciente reconciliación con Melody Luz. Hace poco, el hijo de Claudio Paul había hablado sobre la buena relación que han logrado reconstruir en los últimos meses.

Sin embargo, la pareja no ha estado exenta de polémicas. Melody Luz también acaparó la atención mediática al estallar de furia contra quienes la criticaron por supuestamente recibir ayuda económica de parte de Alex tras verse obligada a cerrar su marca de ropa.

Paralelamente, Alex también generó controversia en redes sociales. El hermano de Charlotte, anteriormente, había despertado la polémica al realizar un posteo en el que hacía referencia al cierre del emprendimiento de la bailarina con un mensaje que fue tildado de desconsiderado.