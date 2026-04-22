Nacha Guevara tuvo un accidente y suspendió su esperado estreno en el teatro: qué le pasó

Con evidente tristeza, la artista se dirigió a su público para disculparse por la suspensión: “Les quería pedir disculpas por esto, pero bueno, no hay otro remedio. Todos lo lamentamos mucho, nuestra gente, la del teatro, que es estupenda, que tiene mucho profesionalismo y mucha buena voluntad, pero bueno, estas cosas pasan. Esto lleva tres semanas para repararse, de modo que estamos viendo cuándo lo haríamos de nuevo“.

Finalmente, llevó tranquilidad sobre su estado de salud y cerró con su estilo directo: “Con la patita para arriba un par de días. Ya me duele un poco menos, porque la verdad que cuando te das contra eso es un dolor que no se puede explicar, pero se va bajando. Gracias por estar siempre ahí y quiero que no se preocupen por las bolu... que pueden escuchar por ahí”.

De esta manera, el estreno quedó en pausa, mientras el equipo evalúa una nueva fecha para que el espectáculo finalmente vea la luz.