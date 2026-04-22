Nacha Guevara tuvo un accidente y suspendió su esperado estreno en el teatro: qué le pasó
La artista debía debutar con un nuevo espectáculo, pero una lesión doméstica obligó a postergar las funciones.
La esperada vuelta de Nacha Guevara al escenario del Teatro Nacional Cervantes finalmente deberá esperar. A horas de su debut junto a Alberto Favero, se confirmó la cancelación de las funciones debido a un accidente doméstico que sufrió la actriz.
A través de sus redes sociales, la propia Nacha explicó cómo se dio la situación en medio de los preparativos del show: “Les cuento que cuando estábamos ensayando todo el jueves, viernes, sábado pasado, empezamos a ver que teníamos algunas dificultades con el espacio, cuando entró el piano de cola, está la escenografía de la revista, que es muy linda, muy grande, pero bueno, empezamos a tener problemitas y dudas. Nos fuimos con ese problema a la cabeza a la casa”.
En ese contexto, relató el momento en el que ocurrió el accidente: “Cuando estaba ordenando un placar, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito. El pie derecho”.
La lesión, aunque leve, le impide subirse al escenario en condiciones óptimas. Así lo detalló: “Una fractura no muy grande, pero que bueno, me lleva tres semanas que se suelde y un poco de reposo, pero no puedo caminar con el pie apoyándolo todo, no es para estar en el escenario”.
Con evidente tristeza, la artista se dirigió a su público para disculparse por la suspensión: “Les quería pedir disculpas por esto, pero bueno, no hay otro remedio. Todos lo lamentamos mucho, nuestra gente, la del teatro, que es estupenda, que tiene mucho profesionalismo y mucha buena voluntad, pero bueno, estas cosas pasan. Esto lleva tres semanas para repararse, de modo que estamos viendo cuándo lo haríamos de nuevo“.
Finalmente, llevó tranquilidad sobre su estado de salud y cerró con su estilo directo: “Con la patita para arriba un par de días. Ya me duele un poco menos, porque la verdad que cuando te das contra eso es un dolor que no se puede explicar, pero se va bajando. Gracias por estar siempre ahí y quiero que no se preocupen por las bolu... que pueden escuchar por ahí”.
De esta manera, el estreno quedó en pausa, mientras el equipo evalúa una nueva fecha para que el espectáculo finalmente vea la luz.
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