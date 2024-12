Nacho Otero reveló cómo descubrió que su pareja lo engañaba

“Dejé el lemon pie y me fui. A mí lo que más me impacta de esta anécdota es que cada vez que la cuento la gente se sorprende cuando digo que yo dejé el lemon pie, no que encontré a mi ex en una situación complicada. Me acordé de esto y me puse a transpirar”, profundizó al respecto.

Cómo descubrió Nacho Otero que su pareja lo engañaba

“Escuchame una cosa Nacho, quiero indagar en una cosita. ¿Nunca más la volviste a ver? ¿Cómo fue el después? Un llamado, un corte, ¿cómo fue?”, indagó Virginia Gallardo. “No, después le había agarrado culpa y me iba a esperar a la puerta de la radio todos los días. No, no, terrible”, se sinceró Otero.

“¿Y vos qué hacías cuando te iba a esperar?”, quiso saber Estefi Berardi. “Me iba por otra puerta”, contó Nacho, entre risas. “¿Pero nunca más le hablaste?”, siguió preguntando Virginia. “No”, sentenció Otero.

“Y la reacción fue dejar el lemon pie”, acotó el Dr Montes de Oca. “¿Y qué querés, que me lleve el lemon pie, qué me voy a ir, con los cuernos y el lemon pie? El lemon pie lo dejé, no me voy a llevar todo, ya está”, expresó Nacho.

“Pará Nacho, no vas a zafar, porque para mí es fundamental esto, ¿se supera?”, siguió indagando Virginia. “Sí, para mí lo mejor que podés hacer, si vos querés…No hay vuelta atrás. O sea, vos, para cortar una relación cuando te hacen algo así y vos ves algo así ya está. Lo que digo es, cuando vos de repente ves una infidelidad, y vos hiciste las cosas bien, no te queda ninguna culpa de tu lado. Vos hiciste las cosas bien y se mandó una macana la otra persona y se termina, ya está”, concluyó el conductor, quien reconoció que no tendría problema en saludarla si hoy se la cruza por la calle.