Nacido en España, pero fan de Argentina: el tierno regalo del Chino Darín para su hijo Dante

Mirtha Legrand saludó a Ricardo Darín por el nacimiento de su nieto

En la emisión de su ciclo en el Día de los Enamorados, Mirtha Legrand volvió a demostrar que su mesa es el termómetro exacto de la actualidad y los afectos del espectáculo argentino. En una jornada cargada de anécdotas y proyectos internacionales, la conductora aprovechó el aire para enviar un afectuoso saludo a Ricardo Darín, quien atraviesa uno de los momentos más transformadores de su vida personal tras el nacimiento de su primer nieto, Dante.

La mención surgió de manera orgánica durante una entrevista con la pareja compuesta por Boy Olmi y Carola Reyna. Los actores visitaron a la "Chiqui" para compartir una noticia profesional importante: su inminente partida hacia España por compromisos laborales. La charla sobre el país ibérico y la proyección de los artistas locales en el exterior fue el puente perfecto para que Mirtha recordara la enorme popularidad de la que goza el protagonista de Argentina, 1985 en aquellas tierras.

Mientras se debatía sobre el éxito de los actores argentinos en el viejo continente y la figura de Darín como referente indiscutido en España, Mirtha no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrar la noticia que sacudió el mundo del corazón esta semana: la llegada del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó.

Con la elegancia y la rapidez que la caracterizan, Legrand interrumpió brevemente el hilo de la charla para dirigirse directamente a cámara y enviar su felicitación: "Ahora que lo nombré a Darín, fue abuelo Darín así que lo felicitamos porque esto llega a España, chicos".

El gesto de la conductora subraya la alegría compartida por el ambiente artístico ante el nacimiento de Dante, quien llegó al mundo el pasado lunes 9 de febrero en una clínica de Barcelona. La mención de Mirtha a que su programa "llega a España" no es menor, considerando que tanto los flamantes padres como los abuelos —Ricardo Darín y Florencia Bas— se encuentran actualmente en suelo español acompañando los primeros días del recién nacido.

De esta manera, la mesa más famosa del país se convirtió una vez más en el escenario de un brindis virtual por la vida, uniendo a través de la pantalla la emoción de una familia que, aunque se encuentre a miles de kilómetros, sigue estando presente en el corazón del público y de sus colegas.