Nació Aitana, la primera hija fruto de la relación entre Camila Homs y José Sosa
La modelo y ex de Rodrigo de Paul recibió a su primera hija con el jugador de Estudiantes de La Plata en el Sanatorio Otamendi. Los detalles.
El mundo del espectáculo y el deporte celebran una noticia muy especial. Tras una espera que mantuvo en vilo a sus seguidores, este martes se confirmó el nacimiento de Aitana, la primera hija en común de la modelo Cami Homs y el futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa. El parto se produjo de manera exitosa luego de que el proceso de gestación superara las 40 semanas, un detalle que la propia protagonista había compartido con cierta ansiedad en sus plataformas digitales.
El nacimiento tuvo lugar en el Sanatorio Otamendi, una de las instituciones médicas más prestigiosas de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la información confirmada por el círculo íntimo de la modelo, el procedimiento se desarrolló bajo total normalidad. Actualmente, tanto la madre como la pequeña se encuentran en perfecto estado de salud, rodeadas del afecto de sus familiares mientras atraviesan las primeras horas de esta nueva etapa.
El humor ante la espera y la llegada de la nueva integrante
La llegada de Aitana se hizo esperar un poco más de lo previsto, algo que Homs decidió tomar con naturalidad y una cuota de ironía frente a su comunidad de seguidores. Poco tiempo antes de dar a luz, la modelo había hecho pública la situación a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde expresó la curiosidad por la demora del nacimiento. “Llegando a las 40 semanas y esta niña sigue adentro de mi panza”, había publicado con humor, reflejando el tramo final de un embarazo que fue seguido de cerca por la prensa.
Finalmente, la expectativa se transformó en alegría. Con la incorporación de la recién nacida, la pareja da un paso fundamental en la consolidación de su historia de amor, la cual ha crecido de manera sólida bajo el ojo público desde sus inicios.
La consolidación de una gran familia ensamblada
La llegada de la pequeña Aitana representa un nuevo capítulo en la vida de ambos, quienes ya cuentan con una vasta experiencia en el rol de padres. Para Cami Homs, este es su tercer hijo, sumándose a Francesca y Bautista, los pequeños que tuvo durante su relación previa con el mediocampista Rodrigo de Paul.
Por su parte, el referente del "Pincha" también transita su tercera experiencia en la paternidad. José Sosa ya es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas de su vínculo anterior con Carolina Alurralde. De esta manera, Aitana llega para completar y fortalecer una familia ensamblada que hoy celebra su unión y la excelente noticia de su llegada al mundo.
