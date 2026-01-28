Nació Aitana, la primera hija fruto de la relación entre Camila Homs y José Sosa

El humor ante la espera y la llegada de la nueva integrante

La llegada de Aitana se hizo esperar un poco más de lo previsto, algo que Homs decidió tomar con naturalidad y una cuota de ironía frente a su comunidad de seguidores. Poco tiempo antes de dar a luz, la modelo había hecho pública la situación a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde expresó la curiosidad por la demora del nacimiento. “Llegando a las 40 semanas y esta niña sigue adentro de mi panza”, había publicado con humor, reflejando el tramo final de un embarazo que fue seguido de cerca por la prensa.