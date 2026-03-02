Nació la primera hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

oriana sabatini

El camino hacia este lunes comenzó a hacerse público en septiembre pasado, cuando la pareja anunció el embarazo de una manera sumamente creativa. Fieles a su historia, utilizaron una estética inspirada en la serie animada Danny Phantom —la misma que usaron años atrás para blanquear su noviazgo— para compartir el "primer posteo de nosotros tres". En aquella ilustración, sus alter egos animados aparecían junto a una cuna con el característico contorno verde brillante de la serie, simbolizando el crecimiento de su unión.

Con la llegada de Gia, se cierra un ciclo de grandes hitos para la pareja, que incluyó su casamiento en Argentina y la consolidación de su hogar en Italia. La presencia de una partera argentina y el acompañamiento de los flamantes abuelos subrayan la importancia que Oriana le otorgó a mantener sus raíces presentes, incluso a la distancia. Hoy, la familia celebra el inicio de un nuevo capítulo, marcado por la llegada de la nueva generación que une los apellidos Sabatini y Dybala en una de las noticias más felices del año.