Prime Video estrena La casa de los espíritus: la genealogía emocional que hizo historia en la literatura

Prime Video entendió que para contar "La casa de los espíritus" no hacía falta buscar grandes batallas exteriores, sino sumergirse en los pasillos de esa casona donde el linaje emocional de las mujeres sigue dictando las reglas. El 29 de abril, la genealogía más famosa de la literatura latinoamericana vuelve a cobrar vida para recordarnos que, frente al grito autoritario del poder, siempre prevalecerá la voz de la memoria.

Sinopsis oficial de "La casa de los Espíritus"

Basada en la aclamada novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus es una saga familiar de ocho episodios que abarca medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres — Clara, Blanca y Alba— en un país conservador de América del Sur marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

La Casa de los Espíritus es protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, con Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) interpretando a Clara del Valle en distintas etapas de su vida. El elenco también incluye a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La contadora de películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 noches con mi ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como el Tío Marcos, Pablo Macaya (El lugar de la otra) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.