Nai Awada dice que tuvo ataques de pánico por el bullying de Nati Jota

Hija de Alejandro Awada, la joven logró posicionarse en los medios masivos por su carisma al momento de hablar en la cámara. Pese a que en la actualidad está lejos de los flashes, la influencer recuerda el cariño que recibió en su paso por la tv argentina. “Ángel de Brito fue el que más me bancó en esa época. Me invitaba al programa, me cuidaba. Lo amo“, comentó. Además, agregó que su paso por los medios le dejó varias enseñanzas como también algunas peleas y eso le trajo problemas. A raíz de esto, Nai Awada confesó que hizo terapia. “Hoy en día tengo mi pareja, mi perrito, mi familia. Eso me hizo muy bien”.