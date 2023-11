Tenso momento: Nai Awada abandonó un móvil en vivo tras una discusión con Pochi

Ahí, la periodista replicó: “Ayer viniste a increparme como una maleducada. Si fueras tan superada no hubieras ido ayer a buscarme e increparme. Te hubieras quedado en el molde. Yo ni te registro”.

Picante, Awada pidió “una pastilla para la señora” para “que se calme un poco” porque no podía “ni hablar”. Acto seguido, halagó a Yuyito González. Nai indagó: “No sé tu nombre. No tu cuenta de Instagram. ¿Te llamás Pochi?”. Y la acusó de que “siempre está ensañada” con ella y la “escracha”.

En ese punto, Pochi se sacó y comenzó a ningunear a la Nai Awada: “Me venís a hablar de talento y nadie sabe ni que sos actriz. Yo no quiero ser famosa. Yo no tenía un papá ni un amigo. Nadie te conocía si no eras la hija de Alejandro Awada”.

Nai Awada le marcó la cancha a Pochi tildándola de “mala leche y agresiva” y se despidió del móvil en vivo.

nai awada pochi